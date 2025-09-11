45 plazas gratuitas para formarte en inteligencia artificial en Jerez de la Frontera

El sector empresarial acusa un déficit de personas cualificadas para hacer frente al constante proceso de digitalización, donde la Inteligencia Artificial cobra cada vez mayor importancia. La escasez de perfiles cualificados en esta área se traduce en mayores oportunidades de inserción laboral y en mejores condiciones salariales para quienes adquieren estas competencias.

En este contexto, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento, ha abierto el plazo para el primer curso de Programación en Inteligencia Artificial y Big Data para entornos 5G en Jerez de la Frontera, que ofrecerá 45 plazas gratuitas.

Esta formación está valorada en 2.000 euros y va dirigida prioritariamente a personas desempleadas.

El curso comenzará en octubre, no requiere conocimientos previos en tecnología o informática, y permitirá adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar aplicaciones de Inteligencia Artificial y utilizar los datos para tomar decisiones inteligentes. Las inscripciones ya pueden realizarse en www.formacionen5g.es.

Además, en las próximas semanas se abrirá el plazo para la modalidad de Realidad Virtual y Aumentada para entornos 5G, tanto en Jerez como en Cádiz capital.

Cursos de ocho semanas

Cada curso tiene una duración de 150 horas, distribuidas en ocho semanas. El 80 % de la formación se imparte en modalidad online, mientras que el 20 % restante corresponde a sesiones presenciales.

En cada curso se ofertan 45 plazas, con prioridad para personas desempleadas. Una vez cubierto al menos el 70 % de las vacantes por este colectivo, el resto podrán asignarse a profesionales en activo.

Al finalizar, las personas participantes recibirán un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

Requisitos de acceso

Es necesario contar con alguna de las siguientes titulaciones mínimas: ciclos formativos de grado medio o superior, bachillerato, certificado de profesionalidad de nivel 3, grado universitario o equivalente.

Más información e inscripciones en: www.formacionen5g.es.