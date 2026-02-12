Área Sur se suma al Carnaval de Jerez con actividades para toda la familia
Talleres creativos, animación, música en directo y pasacalles tematizados protagonizarán un completo plan de ocio familiar y gratuito pensado para el disfrute de los más pequeños
El Centro Comercial Área Sur, gestionado por Sonae Sierra, se une este año a una de las tradiciones más emblemáticas de la región con su gran fiesta de Carnaval, que tendrá lugar los próximos viernes 13 y sábado 14 de febrero. Con esta programación especial, el centro comercial da inicio a su nuevo programa de experiencias, más allá de las compras, consolidándose como un espacio clave en la vida de los jerezanos y turistas.
Las actividades darán comienzo el viernes 13 por la tarde, de 17:00 a 19:00 horas, con diversos talleres infantiles como “Personaliza tu pompón carnavalero”, “Crea tu gorro divertido”, “Pinta y decora tu camiseta Área Sur” y “Diviértete y disfrázate con tu careta”.
La programación continuará el sábado 14 con actividades tanto en horario de mañana como de tarde. De 12:00 a 14:00 horas, se celebrarán de nuevo los talleres infantiles y, de 13:00 a 14:00 horas, el ambiente festivo estará amenizado con música en directo a cargo de una charanga.
Por la tarde, de 17:30 a 19:30 horas, el Carnaval volverá a cobrar protagonismo con dos pases de un pasacalle caracterizado con temática circense y la celebración de talleres infantiles de forma simultánea. Además, de 18:00 a 19:00 horas, se repartirán regalos a todos los niños que acudan disfrazados.
Según Leandro Martins, gerente de Área Sur, “con esta programación queremos ofrecer a las familias una experiencia única llena de creatividad y diversión, donde los niños sean los verdaderos protagonistas. El Carnaval es una oportunidad perfecta para compartir tiempo en familia y reforzar el compromiso de Área Sur con la comunidad local y su papel como espacio de ocio y encuentro para todos.”
Con esta iniciativa, Área Sur da un paso más en su propósito de ofrecer experiencias únicas, creando espacios de convivencia y celebración que refuerzan su identidad como un lugar clave en la vida social y cultural de Jerez.
