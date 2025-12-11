Aurelio Fernández, Presidente de Fedaco: "El medio rural andaluz representa una fuente inagotable de oportunidades"

Pregunta.¿Cómo definiría la situación del medio rural de Andalucía?

La situación del medio rural andaluz es tan diversa como nuestro propio territorio. Andalucía es una comunidad con una enorme riqueza natural, cultural y humana, pero también con importantes desigualdades internas entre las áreas urbanas y las rurales. En los pueblos y comarcas del interior persisten problemas estructurales que arrastramos desde hace décadas: despoblación progresiva en los municipios de menos de 5000 habitantes, envejecimiento, y escasez de oportunidades laborales. Sin embargo, el medio rural andaluz también representa una fuente inagotable de oportunidades si sabemos gestionarlas con visión de futuro.

El campo andaluz está experimentando cambios profundos. La agricultura y la ganadería, pilares tradicionales de nuestra economía rural, se enfrentan a una transición hacia modelos más sostenibles, innovadores y competitivos. A ello se suma la necesidad de diversificar, impulsando sectores emergentes como las energías renovables, la bioeconomía o las nuevas tecnologías aplicadas al territorio.

P.¿Cuáles son los objetivos de FEDACO y cuáles son las líneas de actuación que pretende desarrollar?

Fedaco, la Federación de Asociaciones de Andalucía para la Cooperación Territorial y Costera, tiene como objetivo principal representar, coordinar y fortalecer el trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) en toda Andalucía. Nacimos con el propósito de ser una voz unificada del mundo rural andaluz, defendiendo sus intereses ante las administraciones públicas y promoviendo un modelo de desarrollo sostenible, participativo y equilibrado.

Hablamos de varios objetivos estratégicos. Uno de ellos es consolidar el enfoque LEADER como herramienta fundamental para el desarrollo territorial, queremos que cada GDR tenga la capacidad y los recursos necesarios para diseñar estrategias adaptadas a las necesidades de su comarca.

También trabajamos para mejorar la visibilidad del trabajo de los GDR y fortalecer su relación con la sociedad civil y las instituciones. Fedaco es, en definitiva, un espacio de cooperación, aprendizaje y defensa conjunta de nuestro medio rural.

P.¿Cómo valora el trabajo y los resultados de los GDR durante el periodo 2014–2023 en Andalucía?

La valoración que hacemos del trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural en Andalucía durante el periodo 2014–2023 es profundamente positiva, aunque no exenta de autocrítica. Los GDR han mantenido vivo el espíritu LEADER, actuando como agentes de cohesión e innovación. Han sido años de gestión con rigor y compromiso de miles de proyectos cofinanciados por el FEADER, con una inversión pública y privada que ha contribuido de forma decisiva a dinamizar la economía rural. Se han apoyado iniciativas productivas que han generado empleo estable, impulsado la industria agroalimentaria local y potenciado el turismo rural sostenible. No obstante, debemos reconocer que el periodo 2014–2023 también ha estado marcado por una excesiva carga burocrática y por retrasos en la tramitación y pago de ayudas, lo que en algunos casos ha limitado el impacto inmediato de las estrategias.

P.¿Cuáles son los principales objetivos de los GDR de Andalucía de cara al periodo 2024–2027 y cuáles son sus principales retos?

El nuevo periodo 2024–2027 se plantea como una etapa de renovación y transformación para los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía. Nuestros objetivos se centran en hacer del medio rural un territorio más competitivo, sostenible y atractivo para vivir, trabajar e invertir. Debemos impulsar la diversificación económica, favorecer sectores emergentes, apoyar la industria auxiliar, el turismo activo y experiencial, las energías renovables y la transformación digital de las pequeñas empresas rurales. También apostamos por el relevo generacional en la empresa rural y por profundizar en la igualdad de género y en la participación juvenil. El periodo 2024–2027 debe ser el de la consolidación del nuevo modelo de desarrollo rural andaluz, más innovador y participativo.

P.En su condición también de alcalde, ¿qué papel considera que deben jugar los ayuntamientos en el marco del LEADER como dinamizadores en el ámbito social, cultural y económico?

Los ayuntamientos son, sin duda, actores fundamentales en el desarrollo rural y en la aplicación del enfoque LEADER. Desde mi doble experiencia como alcalde y presidente de un Grupo de Desarrollo Rural, tengo la convicción de que, sin la implicación activa de los gobiernos locales, el desarrollo rural no puede ser plenamente efectivo ni sostenible.

Más información de Fedaco en fedaco.org.