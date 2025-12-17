Dos cursos gratuitos en Jerez para acceder a los perfiles tecnológicos que demandan las empresas

En un mercado laboral en el que casi todas las empresas necesitan perfiles capaces de manejar y aprovechar la tecnología, formarse en competencias digitales se ha convertido en una oportunidad real para mejorar la empleabilidad en puestos más estables y mejor remunerados. Para quienes buscan dar un giro profesional a su carrera sin tener conocimientos previos, llegan a Jerez de la Frontera dos cursos gratuitos del Programa de Formación en Tecnologías 5G, impulsado por la Consejería de Empleo en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación.

La convocatoria ofrece sus primeras 90 plazas para 2026 con dos especialidades complementarias que ya pueden solicitarse en www.formacionen5g.es:

Programación en Realidad Virtual y Aumentada , cuyo inicio está previsto para febrero.

, cuyo inicio está previsto para febrero. Programación en Internet de las Cosas, IA y Smart Cities, que comenzará en marzo.

Ambos cursos permiten adquirir en solo ocho semanas competencias que hoy demandan empresas de sectores estratégicos de la provincia como la logística, el turismo experiencial, la industria auxiliar, la agroindustria o el comercio digital. Desde crear experiencias inmersivas para formación o turismo, hasta conectar sensores que automatizan procesos en empresas, estas habilidades se aplican en actividades muy diversas y abren la puerta a nuevos roles en organizaciones que quieren modernizarse y ser más competitivas.

Formación híbrida: 80% online y 20% presencial

Las formaciones, preferentemente destinadas a personas desempleadas, constan de 150 horas, con un 80% de docencia online y un 20% de tutorías presenciales en las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia SAFA-Jerez. Cada curso ofrece 45 plazas y al finalizar, los alumnos reciben un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

En los próximos meses, a estas dos formaciones se le sumarán nuevas ediciones de la tercera modalidad que contempla el programa: Programación en Inteligencia Artificial y Big Data aplicables a entornos 5g.

Para acceder a estos cursos no se requieren conocimientos previos de informática pero para inscribirse se establece una formación mínima: bachillerato, grado medio o superior, grado universitario o certificado profesional de nivel 3.

Más información en www.formacionen5g.es o en el teléfono 747 474 170.