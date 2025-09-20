Educación para la inclusión y la integración

Posiblemente muchos conozcan a Pablo Pineda por sus apariciones televisivas, aunque lo verdaderamente importante de este malagueño es haber hecho historia al convertirse en el primer europeo con síndrome de Down en terminar una carrera universitaria. En 2004 obtuvo su título en Magisterio en la Universidad de Málaga, derribando estereotipos sobre la educación superior y la discapacidad, en su caso no techos de cristal sino de auténtico hormigón armado. Pablo, hoy conferenciante y escritor -también ha sido actor-, sigue demostrando que las barreras están en la sociedad, no en las personas.

Pero Pablo no es un rara avis. Mar Galcerán trabajó años en la administración pública y en 2023 hizo historia al convertirse en la primera persona con síndrome de Down en ocupar un escaño en las Cortes Valencianas, avalada por su trayectoria ya que había participado activamente en proyectos de inclusión laboral y asesoría en políticas públicas. Y, como en muchos casos, lo importante no es solo llegar sino mantenerse y demostrar capacitación para desarrollar una labor, claro que para ello hacen falta oportunidades reales para participar en la toma de decisiones.

Y otro ejemplo de inserción, en este caso de laboral: Carmen Álvarez apasionada y con un talento especial para la bisutería, abrió en 2024 Carmelamola, la primera tienda en España gestionada por una persona con síndrome de Down, tomando el emprendimiento como camino para la inserción.

Son tres ejemplos que muestran que poco a poco el síndrome de Down está cada vez más presente en nuestra sociedad, aunque no es suficiente y queda mucho camino por recorrer. Pero el movimiento se demuestra andando y quedan muchos obstáculos por salvar. Quizá el más importante de todos sea el de la Educación. ‘El arbolito, desde pequeñito’. Inculcar la inclusión desde el principio se antoja imprescindible, para lo que es necesario que el sistema educativo tenga los recursos necesarios para que sea efectiva, atendiendo a todas las necesidades de apoyo.

Así sembraremos una sociedad adaptada a la inclusión desde la cuna, lo que redundaría en mayores facilidades para mantener la inclusión en sucesivas etapas de la vida; hablamos de empleo, vida social... Todo a lo que nos enfrentamos día a día para desarrollarnos como personas, y que como mínimo la situación sea igual para personas con Síndrome de Down con las ayudas que sean necesarias para borrar su vulnerabilidad y dependencia en la medida de lo posible.

Cariño. Hablamos de darles cariño, pero no solo abrazos. Cariño desde las instituciones, desde la sociedad, no quedarnos sólo en buenas palabras y aportar, cada uno lo que pueda desde su margen de acción.

Hay todavía muchísimo por hacer, mucho camino que recorrer. Y aquí en Jerez ayuda en este camino Cedown, asociación formada por familias con hijos e hijas down y profesionales especializados en tratar el síndrome de Down, institución con una encomiable labor social que busca lo que todos deberíamos perseguir: soluciones para afrontar y resolver el reto que el mundo actual, a veces demasiado insensible, plantea de cara a la integración plena de las personas Down. Por eso es tan importante que la llama siga viva en Cedown y cuente con los recursos suficientes para continuar con su imprescindible labor. Pero esto es tarea de todos, porque todos podemos y debemos colaborar. Solo así creceremos y avanzaremos como sociedad, que ya va siendo hora...