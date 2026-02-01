Investigación inclusiva en CEDOWN: El derecho a la cultura y la ciudadanía crítica como motor de cambio

En el marco de la Agenda 2030, la formación del pensamiento crítico no es un privilegio, sino un requisito indispensable para toda la ciudadanía. Como investigadora jerezana, tengo la responsabilidad y el orgullo de compartir un proyecto que nace en nuestra ciudad y que está demostrando que, cuando eliminamos las barreras cognitivas, la juventud con Síndrome de Down no solo accede a la cultura, sino que se convierte en protagonista de la transformación social.

Esta labor se desarrolla en la asociación CEDOWN, cuya identidad está profundamente ligada a su compromiso estatutario con la investigación para mejorar la calidad de vida de las personas asociadas. Sin embargo, no trabajamos de forma tradicional: lo hacemos bajo el paradigma de la investigación inclusiva, donde las personas participantes son actrices y actores principales en todo momento.

La gobernanza compartida: El Comité Asesor

Lo que hace que este proyecto sea pionero es su horizontalidad y el respeto a la agencia de quienes lo integran. El rumbo de la investigación no se decide de forma unilateral; se consensúa en un Comité Asesor paritario. Este órgano de gobierno, encargado de la toma de decisiones, está compuesto por dos personas jóvenes con Síndrome de Down, dos representantes de las familias, dos profesionales del centro y las dos investigadoras del proyecto.

Para mí, como investigadora, resulta profundamente enriquecedor y emotivo ser testigo de cómo disfrutan leyendo sobre temas que les resultan relevantes y ver cómo, posteriormente, son capaces de ofrecer a la sociedad su propia lectura mediada. Esta metodología garantiza que cada paso responda a necesidades reales y sea compartido por toda la comunidad. Como afirma una de las participantes: “Me encantan los jueves porque podemos leer y hablar de temas interesantes”.

Un respaldo científico de excelencia

Mi trabajo de tesis, dirigido por la Dra. Ester Trigo Ibáñez, se sustenta en el máximo rigor académico. Como beneficiaria de un contrato predoctoral (FPU) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, mi investigación se integra en el proyecto nacional de I+D+i: “Lecturas no ficcionales para la integración de ciudadanas y ciudadanos críticos en el nuevo ecosistema cultural”.

Esta solidez nos ha permitido llevar el nombre de Jerez y de CEDOWN a editoriales de referencia como Dykinson, Octaedro y Chamariz, y a revistas científicas de máximo impacto como Tejuelo. Además, este esfuerzo colectivo ha sido reconocido recientemente con un premio de la Fundación José Manuel Lara y la Universidad Internacional de Valencia (VIU).

Protagonismo en la esfera pública y compromiso digital

El proyecto trabaja con un grupo de jóvenes de entre 20 y 32 años, situándoles en el centro de la esfera pública. Durante dos años consecutivos, la Universidad de Cádiz y la Biblioteca Pública Provincial han sido testigos de su participación en la Lectura Continuada de El Quijote. Al utilizar versiones en Lectura Fácil, se ha demostrado que el acceso a los clásicos es un derecho universal.

Este protagonismo se extiende al entorno digital con la campaña “Gotas Inclusivas”. A través de Instagram, la juventud de CEDOWN lidera mensajes de compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), realizando reseñas de Libros Ilustrados y de Lectura Fácil y animando a toda la población a construir un mundo más sostenible y solidario.

De la biblioteca de Jerez a las escuelas de Chile

Gracias a la financiación de la Fundación La Caixa y el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Sevilla, hemos reactivado la biblioteca de CEDOWN con una cuidada selección de obras que responden a los intereses y necesidades de sus lectores y lectoras.

Este modelo ha despertado un enorme interés internacional. Tras mi estancia de investigación en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), hemos creado una red de colaboración para compartir el proyecto de mediación lectora con una escuela de Villa Alemana, exportando el conocimiento generado en nuestra tierra.

El paso definitivo: Mediadores y mediadoras de lectura

El hito final de este proceso es la capacitación profesional. Tras un programa de dinamización lectora, las personas participantes se han formado como mediadoras de lectura. Acuden a escuelas infantiles y centros de primaria para dinamizar sesiones, demostrando que son profesionales de la cultura capaces de inspirar a las nuevas generaciones.

En definitiva, esta investigación inclusiva demuestra que, si eliminamos las barreras y compartimos el protagonismo, la cultura se convierte en un espacio de verdadera igualdad. Gracias al talento del equipo de CEDOWN y al rigor de la Universidad de Cádiz, Jerez está enviando un mensaje claro: la verdadera inclusión consiste en investigar con las personas, dándoles el mando de sus propias historias.