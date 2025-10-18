Jerez, capital de la inclusión

En el corazón de Jerez late una ciudad cada vez más comprometida con la inclusión social. Hoy quiero poner en valor el trabajo silencioso pero profundamente transformador de entidades como CEDOWN, cuya labor a lo largo de los años ha sido esencial para romper barreras, sembrar conciencia y construir oportunidades para las personas con síndrome de Down.

CEDOWN no es solo una organización, es una familia que abraza, educa, impulsa y acompaña. Desde hace décadas, viene trabajando con pasión para garantizar que las personas con síndrome de Down no solo tengan un lugar en nuestra ciudad, sino que ocupen ese lugar con voz, dignidad y autonomía. Su trayectoria es un ejemplo de perseverancia, profesionalidad y, sobre todo, de amor.

Hoy más que nunca, necesitamos avanzar hacia un nuevo enfoque de la discapacidad. Dejemos atrás el modelo asistencialista para caminar, sin titubeos, hacia la autogestión de la discapacidad, donde las propias personas con discapacidad sean protagonistas de sus decisiones, de su vida, de su futuro. La discapacidad no reside en la persona, sino en el entorno que aún no ha sabido adaptarse a la diferencia. Y esa transformación empieza en nuestras actitudes, en nuestras instituciones y en nuestras calles.

Jerez tiene todo para ser referente: una sociedad solidaria, una red de entidades comprometidas y una administración local que entiende que la inclusión no es un gesto de generosidad, sino un derecho innegociable. Desde la Delegación de Inclusión Social estamos reforzando el trabajo conjunto con asociaciones como CEDOWN para seguir creando espacios, itinerarios formativos, oportunidades laborales y entornos accesibles que permitan una vida plena y participativa para todas las personas.

El verdadero cambio social ocurre cuando normalizamos la diversidad. Cuando un joven con síndrome de Down trabaja con naturalidad en una empresa local, cuando una persona con discapacidad intelectual puede vivir de forma autónoma con los apoyos necesarios, cuando las familias encuentran recursos públicos cercanos y efectivos, cuando la inclusión deja de ser noticia porque es rutina.

Desde aquí, mi más sincero reconocimiento a cada profesional, voluntario, madre, padre y sobre todo, a cada una de las personas con síndrome de Down que forman parte de CEDOWN. Vuestra valentía, vuestra alegría y vuestra constancia nos enseñan cada día lo que significa superar límites, construir comunidad y vivir con sentido.

Jerez está preparada para ser capital de la inclusión. Y lo será, porque cree en sus gentes, porque apoya a quienes trabajan por la igualdad y porque entiende que una ciudad que abraza a todas sus personas, sin excepción, es una ciudad más justa, más humana y más feliz.