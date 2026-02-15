Lecciones en el asiento del copiloto: cómo mi hija cambió mi mirada

Lo normal es que un padre le enseñe a su hijo, en mi caso, ha sido al contrario, mi hija me ha enseñado a mí.

Esto viene al caso, para explicar el tema que quiero desarrollar.

Ella, mi hija, ha sido clave para cambiar mis posiciones, mis ideas, mis sentimientos.

Ella, mi hija, desde muy jovencita ha sido muy proclive, propensa a simpatizar, a congeniar con chicos con alguna discapacidad. Yo, por el contrario, en ello, era absolutamente neutro, gris.

Ella, mi hija, estudió animación socio cultural y animación en actividades físico-deportivas y su vida laboral posterior le llevó a interactuar con chicos algunos con discapacidad, sintiéndose totalmente atraída por ellos, resultando su relación de lo más reconfortante.

Gran parte de las conversaciones en el coche, ya que por entonces ejercía de papá/chofer para llevarla a sus clases, aquellas charlas, aquellas conversaciones fueron calando en ese padre neutro, gris. Tuve la suerte de vivir aquello, al principio curioso y con posterioridad interesado. Y así me hice más sensible, ante aquello que mi hija me contaba entusiasmada.

Después, o quizás al mismo tiempo, el azar hizo que me llamasen de Cedown para invitarme a colaborar fotográficamente en el calendario que la institución realiza anualmente. Esta invitación, que en otros tiempos hubiera aceptado con indiferencia o incluso rechazado con cualquier excusa, cayó en un terreno fértil y acometí el trabajo con la mayor ilusión y entrega. Recuerdo los días de las tomas con enorme satisfacción y entusiasmo.

Los chicos por fotografiar eran listos, alegres y encantadores, totalmente integrados en el proyecto. Nunca unos modelos me lo pusieron tan fácil.

Se da también la circunstancia de que tengo varios amigos, padres de hijos con síndrome de Down, lo cual me ha llevado a conocerlos de cerca y a vivir en primera persona sus valores, cariño y sensibilidad especial. Todo esto les hace ser distintos, mejores.

Incluso en mi vida laboral, he tenido compañeros Down y el resultado absolutamente gratificante, integrados en el equipo y capaces de realizar su labor como cualquier otro, algo que, si al principio te sorprende, al poco tiempo lo asumes con la más absoluta normalidad.

He de comentar que cuando se estrenó la película “Campeones”, yo que soy cinéfilo, pero muy selectivo con el tipo de cine, he de reconocer que fui a ver la peli, más por la insistente y machacona promoción en muchos medios, que por un estado convencido del mismo.

Fui con un sentido estoico, dispuesto a aguantar las dos horas y a lo suma a pasar un rato entretenido. Craso error, la película me pareció de unos valores enormes en la que no sólo nos divierte, que también, sino que nos está durante un rato, educando y enseñando.

Por último, agradecer a Cedown darme la oportunidad de poder expresar estas convicciones y mi cariño y admiración a esas personas que felizmente se les cambió la denominación de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, por personas con discapacidad, pero que nos dan a veces mil vueltas en muchas cosas de la vida.

Gracias también a Cedown por darme esta oportunidad para reflexionar y por supuesto a mi hija por enseñarle a su padre.