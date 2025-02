Mediolanum Aproxima aumenta un 60% las donaciones en Zona Sur en comparación con 2023

ACPACYS Córdoba (Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y otras Afecciones Similares); Andex (Asociación Padres de niños con Cáncer); Asociación AFAR; Asociación ALTEA; Asociación Andaluza Corazón y Vida; Asociación AUPA (Asociación de padres y madres de niños oncológicos de Granada); Asociación Crecer con Futuro; Asociación Cultural y Cooperación con África El Gulmu; Asociación DEBRA Piel de Mariposa; Asociación ENACH; Asociación Esclerosis Múltiple España; Asociación Española para los efectos del tratamiento del cáncer (ETC); Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia y Discapacidades Afines; Asociación Institución de San Antonio de Padua; Asociación Mundo Orenda; Asociación Niños de Ucrania y Andalucía; Asociación Pulseras Rosas; Asociación Síndrome de Down de Sevilla y Provincia; Asociación Vera Plena Inclusión; ASPAINCA (Movimiento Asociativo Plena inclusión Extremadura); Banco de Alimentos de Huelva; Banco de Alimentos de Sevilla; Colegio Nuestra Señora de la Caridad Diocesis Asidonia Jerez; Fundación Alalá; Fundación Andrés Olivares; Fundación Autismo Sur; Fundación Down Jerez Aspanido; Fundación Entreculturas - Fe y Alegría; Fundación Goñi y Rey; Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles; Fundación Ideas; Fundación Kambia; Fundación Miaoquehago; Fundación Poco Frecuente; Fundación Upacesur Atiende; Hermandad de la Santa Caridad; Hermandad Sacramental de Jesús caído; ONGD Admundi y Asociación Pozos sin fronteras y Upacesur.