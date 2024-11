Obesidad: cuando el peso del problema va más allá de la báscula

La obesidad es una de las principales causas de enfermedades crónicas y mortalidad en España. Según los últimos datos, la tasa de decesos asociada a esta enfermedad ha crecido más de un 3% desde 2019. Factores como la pandemia de COVID-19, o el auge de los problemas psicosociales han exacerbado este problema, aumentando el sedentarismo y los malos hábitos alimentarios, lo que ha generado un incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en toda la población.

Ante esta creciente amenaza, el hospital HLA Jerez Puerta del Sur en colaboración con Obymed, grupo de clínicas con más de 25 años de trayectoria en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad, han puesto en marcha una nueva Unidad bajo la dirección del Dr. Rafael Gómez Becerril, que busca ofrecer un enfoque integral y multidisciplinar para combatir esta condición.

HLA Jerez y Obymed.

“La obesidad es una enfermedad que está en constante aumento y que conlleva múltiples complicaciones para la salud, entre ellas las enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, ciertos tipos de cáncer, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, el accidente cerebrovascular o las enfermedades musculoesqueléticas”, detalla la Dra. Lucía Gonzalez, directora médica de Obymed. Estos cuadros clínicos pueden derivar en situaciones graves si no se aborda el problema de forma adecuada.

Los retos para hacer frente a esta pandemia

Uno de los desafíos principales en el tratamiento de la obesidad es el limitado acceso a los servicios de salud especializados, según comenta la doctora. “Muchos pacientes no no pueden acceder a tratamientos efectivos por causas económicas. Además, el estigma social hace que las personas afectadas no reciban a tiempo el tratamiento adecuado”.

A todo esto, se suma la falta de información sobre los procedimientos para abordar la enfermedad. La Dra. González indica, sobre el creciente uso de tratamientos farmacológicos, que “han demostrado ser efectivos en la pérdida de peso. No obstante, a pesar de que estos métodos pueden ofrecer beneficios significativos para ciertos pacientes, deben administrarse siempre bajo la supervisión médica, integrados con cambios en el estilo de vida para asegurar resultados a largo plazo y no caer en el efecto rebote”.

En HLA Jerez y Obymed combinan cirugía bariátrica, técnicas endoscópicas y apoyo multidisciplinar

Asimismo, la profesional subraya la importancia de que las autoridades sanitarias reconozcan la obesidad como una enfermedad crónica: “Es crucial para mejorar el acceso a tratamientos adecuados y basados en la evidencia, reducir el estigma y promover políticas de salud más eficaces”. Por ejemplo, según la encuesta internacional Modelos de Atención a la Obesidad, realizada con 1.200 profesionales sanitarios, el 63% sigue sin percibirla como crónica y el 38% reconoce tener prejuicios contra las personas con obesidad, lo cual supone un obstáculo para su diagnóstico y tratamiento. “Promoviendo planes nacionales, podremos abordar esta condición de manera efectiva y sostenible, beneficiando tanto a los pacientes como a la sociedad en su conjunto”.

Por ello, desde la nueva Unidad contra la Obesidad en HLA Jerez y Obymed, la prevención juega un papel clave en el enfoque hacia la obesidad. “Es fundamental implementar medidas preventivas desde una edad temprana, promoviendo hábitos saludables y creando entornos de apoyo. Los cambios en el estilo de vida son otra pieza fundamental para la reducción de peso. “Los pacientes deben adoptar una dieta saludable, combinarla con actividad física, manejar el estrés y contar con apoyo psicológico para lograr resultados sostenibles”, señala la Dra. González.

Enfoque psicológico para abordar el problema

En cuanto al enfoque psicológico, la unidad ofrece un tratamiento integral que incluye apoyo emocional y educativo. “El manejo psicológico es crucial, ya que muchos pacientes enfrentan una relación emocional con la comida. El apoyo conductual y el seguimiento continuo ayudan a los pacientes a cambiar sus hábitos de forma duradera, lo que es esencial para el éxito a largo plazo”, explica la Dra. González.

Además, el entorno social también es un factor importante en la lucha contra la obesidad. “Los amigos y las familias pueden crear un entorno de soporte, promoviendo hábitos saludables y ayudando al paciente a enfrentarse a los desafíos de la obesidad”. Por ejemplo, una reciente investigación publicada en la revista JAMA Network Open, relaciona que un menor índice de aislamiento social y soledad se asocia con una disminución de mortalidad de un 36% y de un 9% en individuos con este trastorno, respectivamente.

Rafael Gómez Becerril, responsable del área de Cirugía Bariátrica del HLA Jerez Puerta del Sur, concluye subrayando que “la lucha contra la obesidad es una prioridad, y esta alianza con Obymed nos permite ofrecer un abanico de soluciones de alta calidad en nuestras instalaciones, ofreciendo a los pacientes no solo un tratamiento eficaz para reducir su peso, sino un enfoque integral que los acompañe en el largo plazo, promoviendo hábitos que mejoren su calidad de vida y reduzcan el riesgo de complicaciones futuras”.