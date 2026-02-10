Optimismo prudente para 2026: así se construyen las carteras del nuevo ciclo

La inversión se ha convertido en los últimos años en una de las opciones financieras más fiables e idóneas para empresas y particulares a la hora de buscar una rentabilidad económica, o bien un complemento a los ingresos. Es cierto que vivimos un momento marcado por la incertidumbre geopolítica, pero incluso en contextos exigentes hay oportunidades. Con estas ideas de base partió ayer la jornada de mercados que organizó Banco Sabadell, en Sevilla, titulada ‘Perspectivas de inversión 2026’, que reunió a expertos de Banco Sabadell y sus gestoras: Juan Carlos García, director de Inversiones de Clientes de Banco Sabadell; Antonio Saiz, director de Negocio de Urquijo Gestión; y José Antonio Pérez Roger, CIO de Sabadell Asset Management, bajo la moderación de José Manuel Vélez Guerra, director de Equipo Banca Privada.

Un encuentro celebrado con el objetivo de debatir la situación con una visión constructiva y positiva de los mercados para 2026, en el que los expertos coincidieron en la importancia de la diversificación, la gestión prudente del patrimonio y la visión de largo plazo como ejes para navegar el nuevo ciclo.

La apertura corrió a cargo de María Carrasco Vergara, directora de Banca Privada Territorial Sur de Banco Sabadell, quien comenzó con un agradecimiento directo a los clientes y accionistas por el respaldo mostrado. Carrasco quiso trasladar una visión constructiva y afirmó que, también en contextos exigentes como el actual, “surgen oportunidades cuando se combinan análisis, criterio y estrategia”.

El análisis macroeconómico lo desarrolló Juan Carlos García, director de inversiones de clientes de Banco Sabadell, quien dibujó un escenario de “crecimiento global resistente, sin recesión a la vista y con una inflación razonablemente controlada”. Señaló que Estados Unidos mantenía un avance moderado pero sólido, apoyado en el consumo y un mercado laboral resiliente, mientras que la Eurozona proseguía su recuperación gradual, con “España liderando el crecimiento en Europa”. En el plano geopolítico, consideró que las elecciones legislativas estadounidenses de 2026 “no deberían alterar de forma sustancial a los mercados”, aunque advirtió de la permanencia de tensiones comerciales y de un entorno de aranceles elevados “que podrían afectar a los costes y cadenas de suministro a nivel global”.

Juan Carlos Garcia, director de inversiones de clientes de Banco Sabadell / Fotos: José Ángel García

Sobre divisas, apuntó a un euro/dólar condicionado por “divergencias fiscales y monetarias entre EE. UU. y la Eurozona”, y con episodios de volatilidad. “Lo peor habría quedado atrás”, dijo. En cuanto a estrategia, defendió un sesgo positivo en renta variable, combinando sectores cíclicos –industriales y financieros– “con tendencias estructurales como tecnología e inteligencia artificial, junto a segmentos defensivos como utilities e infraestructuras”. En mercados emergentes, destacó cómo “la carrera de inversión por la dominancia en la IA seguirá presente y en aumento. Su sector tecnológico seguirá recogiendo este contexto”.

La visión desde la gestión patrimonial la aportó Antonio Saiz, director de negocio de Urquijo Gestión, quien puso en valor los 40 años de trayectoria de la gestora, especializada en clientes de banca privada, y el peso de la experiencia de su equipo. Reivindicó un modelo basado en cercanía, excelencia de servicio y búsqueda de rentabilidades consistentes.

Detalló el posicionamiento de carteras, con una renta fija situada en el tramo medio de la curva –duraciones de tres a cuatro años– y preferencia por crédito corporativo investment grade, incorporando high yield de forma selectiva y a corto plazo. “Nuestra preferencia se centra en el crédito corporativo frente a la deuda soberana, priorizando emisores con grado de inversión”, destacó Saiz. En renta variable, expresó una clara inclinación hacia Estados Unidos frente a Europa, sustentada “en unas mejores perspectivas de crecimiento económico, medidas en términos de PIB, y en una evolución más favorable de los beneficios empresariales”.

En EE. UU. priorizan tres grandes bloques sectoriales: tecnología, como motor de crecimiento (growth); sector financiero, con un enfoque de valor (value); y sector farmacéutico, por su carácter defensivo y de calidad (quality); mientras, en Europa, “ante la ausencia de un sector tecnológico de peso comparable al estadounidense, concentramos las inversiones principalmente en los sectores financiero e industrial”, Alemania, España, Francia y Reino Unido a la cabeza. También destacó el potencial de la renta variable emergente, “a nuestro juicio, uno de los activos a tener en cuenta este año”, dijo, especialmente el mercado asiático en su conjunto, y con atención especial a India y China.

Los expertos coincidieron en la importancia de la diversificación, la gestión prudente y la visión de largo plazo como ejes para navegar el nuevo ciclo. / Fotos: José Ángel García

La jornada dejó un mensaje de optimismo para convertir la complejidad de 2026 en oportunidad de inversión

Cerró la jornada José Antonio Pérez Roger, CIO de Sabadell Asset Management, quién definió el momento económico global como una fase de “transición” o de “desorden controlado”, en que el crecimiento resiste apoyado en un elevado gasto fiscal, acomodación monetaria y al impulso sostenido en inversión en inteligencia artificial, pese a la mayor volatilidad geopolítica. Pérez Roger describió una economía estadounidense fuerte, “apoyada por medidas fiscales y la elevada inversión en capital del sector tecnológico, con el soporte además de expectativas de recortes de tipos en 2026”; y se refirió a una Europa “beneficiada por reformas, mayor gasto en defensa e inversión en infraestructuras”, con España como nación destacada en este ámbito. Los emergentes, añadió, se verían favorecidos por un dólar más débil y recortes de tipos.

En mercados financieros, su recomendación fue clara: lo mejor es “diversificar con selección”. En renta variable, “mirar más allá de las ‘megacaps’ estadounidenses y abrirse a Europa, Japón y emergentes”. En renta fija, el directivo recordó que los activos monetarios pierden atractivo tras los recortes de tipos del BCE, y mostró preferencia por deuda de medio plazo y corporativa de calidad en euros, “complementado con bonos emergentes que mantienen su atractivo por rendimiento y diversificación”. Como conclusión, subrayó la conveniencia de delegar la gestión en profesionales y recordó que, “gracias a una postura pro-riesgo sostenida en 2025 y a la gestión activa”, las carteras de la entidad habían logrado resultados destacados.

La jornada dejó así un mensaje común de optimismo moderado para la inversión, máxima diversificación y una gestión experta para convertir la complejidad de 2026 en oportunidad.