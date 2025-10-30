¿Estás pensando en abrir tu propia tienda? Los centros comerciales se imponen frente a los locales a pie de calle

En España operan más de 575 centros comerciales, con nuevos conceptos adaptados a los hábitos actuales de consumo, que han demostrado su fortaleza: las ventas de los negocios situados en ellos aumentaron un 5,9% en 2024 según datos de la Asociación Española de Parques y Centros Comerciales.

Un caso ejemplar es el del Centro Comercial Carrefour Jerez Sur, en Jerez de la Frontera, propiedad de Carmila. Con un hipermercado Carrefour y 29 locales, este complejo recibe más de 1,6 millones de visitas al año, consolidándose como un espacio ideal para emprendedores y operadores locales.

Clientes y visibilidad asegurados

Estar en un entorno así equivale a ubicarse en una gran avenida comercial donde la afluencia no depende del azar, el clima o la temporada. El principal valor de un centro comercial, como en el caso de Carrefour Jerez Sur, es su flujo constante de visitantes gracias a sus principales anclas: el hipermercado Carrefour y Unión Cines Ciudad. Estos actúan como un potente motor de atracción que asegura un público continuo durante toda la semana.

Sinergias que multiplican las ventas

Otro de los grandes beneficios es la complementariedad entre negocios. En los centros comerciales, los locales se alimentan unos a otros: un cliente puede acudir al hipermercado y acabar comprando, como en el caso de Jerez Sur, en una joyería como Matías Lebrón o disfrutando de la restauración de Pomodoro. Esa combinación de oferta y ocio genera compras cruzadas y eleva el ticket medio.

Comodidad y servicios

El consumidor busca comodidad, y los centros comerciales la garantizan. Espacios climatizados, zonas de descanso, aseos, accesos adaptados y parking gratuito hacen que la experiencia de compra sea más cómoda y segura. En Carrefour Jerez Sur, los visitantes disponen de más de mil plazas de aparcamiento y un entorno limpio y luminoso, algo difícil de encontrar en los cascos urbanos tradicionales.

Centro Comercial Carrefour Jerez Sur

Seguridad y entorno controlado

Los centros comerciales proporcionan un entorno seguro y bien gestionado. Cuentan con vigilancia privada las 24 horas, cámaras de seguridad, mantenimiento constante y servicios de limpieza que garantizan un espacio ordenado y cuidado. En Carrefour Jerez Sur, estos estándares de seguridad y confort permiten que comerciantes y clientes disfruten de un ambiente tranquilo incluso en momentos de gran afluencia. Además, la ubicación en un recinto cerrado protege de factores externos como el mal tiempo o posibles incidencias urbanas, ofreciendo una estabilidad que un local de calle no puede asegurar.

Promoción conjunta y marketing compartido

En un centro comercial, la publicidad se multiplica. Carmila impulsa de forma periódica campañas estacionales como Vuelta al Cole, Black Friday o Navidad, acciones en redes sociales, sorteos y otras actividades que atraen público y ofrecen visibilidad a todos los operadores.

Para un pequeño negocio, esto supone beneficiarse de una promoción constante sin asumir los costes de hacerlo por cuenta propia. Además, el centro actúa como una marca paraguas: los consumidores asocian sus espacios con calidad, confianza y buena gestión, reforzando la imagen de los comercios que forman parte de la galería.

Carmila y el respaldo de Carrefour

Abrir un negocio en un centro gestionado por Carmila es hacerlo con el apoyo de una de las principales compañías inmobiliarias del sector retail europeo, creada por Carrefour en 2014. Carmila es propietaria y gestora de 75 centros comerciales en España y basa su modelo en el acompañamiento integral al comerciante: asesoramiento técnico, apoyo en marketing digital, formación, campañas conjuntas y herramientas de gestión avanzada.

Una apuesta segura para emprender

El Centro Comercial Carrefour Jerez Sur resume todas las ventajas del modelo Carmila: afluencia garantizada, sinergias entre marcas, servicios de calidad, marketing compartido, seguridad y un respaldo profesional continuo.

Para los emprendedores locales, supone la oportunidad de crecer en un entorno preparado para maximizar su éxito. Abrir en un centro Carmila es apostar por un negocio con futuro, donde cada jornada ofrece la posibilidad de atraer nuevos clientes, fidelizar a los existentes y consolidar una marca sólida dentro de una comunidad comercial viva.