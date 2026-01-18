Pozo del Olivar, vivir el centro de Jerez con diseño, calma y calidad

El centro histórico de Jerez de la Frontera continúa incorporando nuevas actuaciones residenciales orientadas a actualizar su parque de vivienda sin alterar la estructura urbana tradicional. En este contexto se sitúa el Residencial Pozo del Olivar, una promoción de 15 viviendas de nueva construcción ubicada en la calle Pozo del Olivar nº 8, en una zona consolidada del casco histórico de la ciudad.

La actuación se desarrolla sobre una parcela integrada en la trama urbana existente y plantea un conjunto residencial de pequeña escala, con distintas tipologías de vivienda: pisos de uno, dos y tres dormitorios, dúplex con patio privado y áticos con terraza. Esta variedad tipológica permite atender a diferentes perfiles de residentes dentro de un mismo edificio, desde hogares unipersonales hasta unidades familiares de mayor tamaño.

Entorno urbano y accesibilidad

La localización del proyecto permite un acceso inmediato a servicios educativos, comerciales y culturales. A pocos minutos a pie se encuentran equipamientos como colegios, centros de enseñanza artística, supermercados y espacios públicos representativos del centro de Jerez. Asimismo, la cercanía a ejes viarios principales facilita la conexión con otros municipios de la provincia, como Sevilla, Sanlúcar de Barrameda o El Puerto de Santa María, situados a aproximadamente veinte minutos por carretera. Esta combinación de centralidad y conectividad convierte a la promoción en un ejemplo de densificación residencial en el casco histórico, alineada con las estrategias urbanas de recuperación de áreas consolidadas.

Organización del conjunto residencial

El edificio se estructura en varias plantas, con un sótano destinado a garajes y trasteros, plantas residenciales y una planta de cubierta de uso comunitario. El acceso a las viviendas se realiza a través de galerías y escaleras abiertas, que favorecen la ventilación y la entrada de luz natural en los espacios comunes.

Uno de los elementos singulares del conjunto es la utilización de la cubierta como espacio compartido, donde se ubica una piscina comunitaria y zonas de estancia. Este planteamiento introduce un uso colectivo poco habitual en promociones de tamaño reducido dentro del centro histórico.

Viviendas y distribución interior

Las viviendas se caracterizan por distribuciones funcionales y superficies adaptadas a cada tipología. Los salones y salones-cocina actúan como espacios principales de la vivienda, mientras que los dormitorios se organizan de forma independiente. En el caso de los dúplex, los patios privados amplían el espacio habitable hacia el exterior, favoreciendo la iluminación natural y la ventilación.

Los áticos disponen de terrazas privadas, concebidas como espacios exteriores vinculados directamente a la vivienda. Estos elementos permiten un uso complementario del exterior en un entorno urbano denso.

Sistema constructivo y materiales

La estructura del edificio se ejecuta mediante cimentación y forjados de hormigón armado, conforme al estudio geotécnico y a la normativa técnica vigente. Los cerramientos exteriores incorporan aislamiento térmico y acústico, mientras que las divisiones entre viviendas se resuelven con sistemas fono-acústicos que mejoran el confort interior.

En el interior de las viviendas, el pavimento principal es pocerlánico en salones, dormitorios y zonas de paso, y cerámica en baños. Patios y terrazas cuentan con solería antideslizante apta para uso exterior. Las carpinterías exteriores, en aluminio lacado o PVC con rotura de puente térmico, incorporan acristalamiento con cámara.

Equipamiento e instalaciones

Las viviendas se entregan con cocinas amuebladas y equipadas con electrodomésticos básicos. Disponen de sistema de climatización frío-calor, ventilación mecánica en cocinas y baños, y producción de agua caliente sanitaria mediante aerotermo individual. La instalación eléctrica y de telecomunicaciones se ajusta a la normativa vigente.

Además, cuentan con la colaboración de un estudio de arquitectura de paisajismo, quien se ha encargado del diseño de las zonas verdes y espacios exteriores, creando un entorno armónico, natural y pensado para disfrutarse durante todas las estaciones del año.

Residencial Pozo del Olivar se enmarca dentro de un proceso de renovación del tejido residencial del centro de Jerez, apostando por viviendas de nueva construcción adaptadas a las exigencias actuales de habitabilidad. El proyecto combina una escala contenida, diversidad tipológica y la incorporación de espacios comunes, contribuyendo a la reactivación residencial del casco histórico sin alterar su identidad urbana.