La Revelía: la expresión contemporánea del blanco de El Bierzo

Después de meses de espera, Bodegas Emilio Moro ha lanzado al mercado su nueva añada: La Revelía 2023, un vino blanco que ha generado gran interés, ya que es la interpretación más contemporánea y gastronómica del blanco de El Bierzo dentro del portfolio de esta prestigiosa firma. Un vino blanco premium no solo por su calidad, sino por su estilo, su intención y su capacidad de emocionar.

Elaborado a partir de la variedad Godello, La Revelía representa un equilibrio preciso entre sutileza y estructura. Es un blanco con peso en boca, elegante y largo, que huye de los extremos técnicos para centrarse en una experiencia sensorial sugerente y accesible. Un vino que se disfruta, pero también se entiende: con la pedagogía justa para poner en valor el origen, el viñedo y el carácter de El Bierzo.

Su estética y su relato se alinean con una visión contemporánea del vino blanco: moderna, sofisticada y con identidad propia. La Revelía no busca ser un blanco ligero, sino un vino serio, pensado para la mesa, la gastronomía y los momentos en los que se elige con intención. Es un blanco que acompaña una comida especial o un regalo, y que conecta con un consumidor que valora tanto el contenido como el mensaje.

En nariz y boca, el vino prioriza la activación sensorial a través de la textura, la finura y una estructura equilibrada que aporta profundidad sin perder frescura. Más "mesa" que "terraza", más tacto que fruta exuberante, La Revelía ofrece una expresión refinada y contemporánea del Godello, con una clara visión gastronómica.

En definitiva, es un vino que demuestra que Bodegas Emilio Moro no solo elabora grandes tintos, sino que interpreta el blanco con ambición, estilo y una mirada actual.

Sobre este, el director técnico de la firma, Álvaro Maestro, desvela que "a nivel de cosecha la 2023 se trata de una añada equilibrada con un clima típico de la zona a lo largo del ciclo vegetativo. Como resultado tenemos vinos muy bien balanceados, con buena expresión frutal, complejidad y acidez, en definitiva, una añada donde un vino como La Revelía puede dar lo mejor de sí". Y añade: "Para la marca este año 2023 supone la primera cosecha en que el vino se elabora en nuestras propias instalaciones, por lo que podemos decir que esta añada es más 'Emilio Moro' que ninguna otra".

Cabe recordar que 2023 estuvo marcado por una distribución peculiar de las lluvias. Así, tuvo una primavera de temperaturas suaves y un mes de junio lluvioso, lo que favoreció un buen desarrollo vegetativo y buenas reservas hídricas en el suelo de cara al verano, que se presentó seco y ligeramente caluroso. Todos estos factores provocaron que la uva lograra un buen equilibrio entre potencial alcohólico y madurez. Además, la vendimia se desarrolló con buen tiempo, lo que garantizó un excelente estado sanitario del fruto.

Ya en bodega, se elaboró mediante fermentación a temperatura controlada en depósitos de acero inoxidable, preservando la identidad varietal, seguida de una crianza sobre lías en barricas de roble francés.

Este vino blanco ha generado gran interés. / BODEGAS EMILIO MORO

El resultado final se refleja con claridad en la copa. A la vista, presenta un color amarillo pajizo intenso con reflejos dorados, limpio y brillante, anticipo de una elaboración cuidada y de una crianza perfectamente integrada. En nariz despliega una notable complejidad aromática, donde conviven notas de hinojo y hierbas finas, un marcado perfil mineral, flores blancas secas y fruta de hueso madura como melocotón y albaricoque. Al fondo, emergen delicados matices de bollería fina y recuerdos sutiles de miel, procedentes de la crianza en barricas francesas de 500 litros, integrados con elegancia y sin imponerse al conjunto. En boca es voluminoso pero fluido, con una textura envolvente, un equilibrio preciso y una acidez que aporta frescura y tensión. Su paso es largo y persistente, dejando un elegante recuerdo mineral y frutal.

Sin duda, La Revelía 2023 refuerza la apuesta de la Bodegas Emilio Moro por El Bierzo y por los vinos que nacen del respeto al viñedo y de una elaboración minuciosa, seña de identidad de esta marca con una extensa historia, cuyos orígenes se remontan a 1891 con don Emilio Moro, figura clave en la transmisión de una cultura vitivinícola que hoy alcanza ya la cuarta generación familiar. En la actualidad, la bodega gestiona 375 hectáreas de viñedo propio en Ribera del Duero y 60 hectáreas en El Bierzo, manteniendo un equilibrio constante entre tradición e innovación.

Sus principales referencias engloban desde Finca Resalso hasta la gama Malleolus y vinos como La Felisa (ecológico y sin sulfitos añadidos), además de etiquetas exclusivas como Clon de la Familia, Polvorete, El Zarzal, Latertius y Bestizo, su primer Mencía presentado en octubre de 2024.

Cada uno de ellas responde a una filosofía común: poner en valor el origen y fortalecer el vínculo con una comunidad que aprecia la autenticidad y la experiencia compartida en torno a la enocultura.

En este contexto, con La Revelía 2023, Emilio Moro reafirma su compromiso con una forma de entender el vino como expresión fiel del territorio, del tiempo y de una historia que sigue escribiéndose vendimia tras vendimia.