Tu revisión, diagnóstico y plan terapéutico de mama, en un mismo circuito: HLA Jerez y HLA La Salud unen fuerzas en Cádiz

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer en España. La Sociedad Española de Oncología Médica estima en torno a 36.000 nuevos diagnósticos anuales, aproximadamente una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida. Estas cifras subrayan la importancia de detectar lesiones en fases iniciales, cuando el pronóstico es más favorable.

La Unidad Integral de Mama de los hospitales HLA Jerez Puerta del Sur y HLA La Salud (Cádiz) funciona como un único servicio para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la patología mamaria en la provincia. El modelo unifica procesos clínicos y circuitos asistenciales, coordina a las especialidades implicadas y establece un itinerario claro para la paciente: valoración clínica, pruebas de imagen, biopsia cuando está indicada, discusión en comité de tumores y planificación terapéutica.

“Lo relevante para la paciente es que hablamos de un circuito coordinado entre Jerez y Cádiz”, señala el Dr. Rafael Gómez Becerril, cirujano general y subdirector médico de HLA Jerez Puerta del Sur. “Nuestro trabajo conjunto permite homogeneizar criterios, priorizar casos según urgencia clínica y acercar decisiones en cada situación”.

Tecnología de imagen avanzada y biopsias dirigidas

La unidad dispone de mamografía digital, tomosíntesis (mamografía 3D), resonancia magnética de alto campo (3T) y técnicas intervencionistas de biopsia guiada (ecografía o estereotaxia), con colocación de marcadores y arpones prequirúrgicos cuando es necesario. “El avance en tomosíntesis y la posibilidad de biopsias dirigidas en el mismo entorno agilizan el proceso y minimizan reexploraciones”, explica el Dr. Gómez Becerril. “Esto se traduce en información diagnóstica más completa y en decisiones terapéuticas mejor fundamentadas dentro de la propia unidad”.

La unidad dispone de las más avanzadas tecnologías.

Equipo multidisciplinar y comité de tumores

La Unidad de Mama trabaja con un enfoque coordinado que integra cirugía general y oncoplástica, con prioridad por las intervenciones conservadoras cuando es posible, estudio del ganglio centinela y, si procede, reconstrucción en coordinación con cirugía plástica; el servicio de ginecología, donde se realiza una valoración inicial, seguimiento y asesoramiento en factores hormonales; radiología, que cuenta con una de las mejores dotaciones tecnológicas de toda la provincia. Asimismo, la unidad dispone del servicio de oncología médica (liderado por OncoHigía) y radioterápica, que se encargan de planificación y administración de terapias sistémicas y radioterapia en coordinación con el Hospital de Día; y por último, anatomía patológica, responsable del diagnóstico histológico, inmunohistoquímica y biomarcadores para personalizar cada tratamiento.

“El cribado poblacional mediante mamografía bianual entre 50 y 69 años es una herramienta que ha demostrado su eficacia, por lo que es de suma importancia acudir a las revisiones y consultar ante cualquier cambio”, concluye el Dr. Gómez Becerril. Y añade que “con un circuito integral, tecnología de imagen avanzada y criterios clínicos compartidos, podemos acortar tiempos, mejorar la exactitud diagnóstica y planificar tratamientos ajustados a cada paciente”.