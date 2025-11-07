“La venta de una vivienda es la consecuencia de un buen asesoramiento”

ALBERTOVILLAGRAN Consultora de Propiedades ha consolidado su marca en el sector inmobilario. El bagaje, la trayectoria profesional y la sensibilidad humana de su titular ha adquirido el plus, las señas de identidad, de sus propios hechos diferenciales. Alberto Villagrán y su cualificado equipo son referencias de garantía. Y precisamente garantía, además de seguridad, es cuanto reciben los clientes que deciden poner sus viviendas en manos de estos asesores que defienden a ultranza una máxima: la venta no es cuestión de suerte, sino una cuestión de procesos. Aparejador de formación, Alberto Villagrán dirigió viviendas antes de su periplo como asesor inmobiliario. Como arquitecto técnico participó – a lo largo de 18 años- en la terminación de más de 5.000 viviendas. Por tanto conoce al dedillo el producto que va a vender. Durante sus -por ahora- 11 años como comercializador de viviendas de segunda mano ha satisfecho las expectativas de más de 800 familias. El dato, por ilustrativo, comporta de antemano los más altos índices de eficacia. ALBERTOVILLAGRAN Consultora de Propiedades se ha especializado en pisos y casas del sector medio alto.

Dialogamos con Alberto al respecto precisamente de la actualidad del sector: “Detectamos -comenta- que se iba a producir una escasez de viviendas y aplicamos un plan de comercialización donde el asesoramiento es prioritario. La venta de una vivienda no lo justifica todo. En numerosas ocasiones hemos aconsejado no vender. En nuestra deontología no impera el vender a toda costa. Ofrecemos, a partir de nuestros conocimientos, qué beneficia al cliente. La experiencia nos faculta para sincerarnos al cien por cien fundamentando el porqué de cada asesoramiento”. Alberto Villagrán ha cerrado el círculo de su vocación fundando, junto a otros socios, una promotora que ya comienza a consolidarse con pujanza, Alsan Homes, cuya operatividad ya mueve promociones, así como grandes bolsas de suelo comprado en distintas localidades de la provincia de Cádiz. Esta promotora -que hace realidad proyectos exclusivos para clientes únicos-, por ejemplo, tiene grandes bolsas de suelo en El Puerto de Santa María y Tarifa.

El remitido constituye una de las fuentes de marketing tanto de ALBERTOVILLAGRAN Consultora de Propiedades como de Alsan Homes. La difusión boca-oreja, como el algodón, no engaña. Ambas empresas además han demostrado una clara determinación a favor de la responsabilidad social corporativa, patrocinando eventos socioculturales y humanitarios. La consultora -con dirección en calle José Cádiz Salvatierra 5, edificio Málaga I- ofrece transparencia y conocimiento de causa. “No transmitimos al cliente lo que necesariamente quiera escuchar, sino la realidad del mercado. Cada cliente precisa un asesoramiento concreto. Depende de las circunstancias de cada cual. Puedo ponerte el ejemplo de dos hermanas con casos idénticos. A una la aconsejamos que vendiera y a la otra que no. Somos, por encima de todo, asesores. Estamos convencidos de que la venta de una vivienda es la consecuencia de un buen asesoramiento”.

El equipo de ALBERTOVILLAGRAN Consultora de Propiedades funciona como una máquina engrasada. “Hemos querido que nadie proceda del sector, para así impartirles nuestra formación específica. Huimos de los estereotipos del comercial vendedor. No vendemos por vender, insisto, en tanto nuestros asesores ofrecen un acompañamiento continuo a los vendedores”. El equipo principal está integrado por el propio Alberto como gerente, a quien acompañan en el día a día Rocío Cano -directora de venta y operaciones-, Ana Mérida -coordinadora- y Esperanza Soto -asistente de dirección-. Si preguntamos por cómo prevé el gerente de esta comercializadora el mercado, la respuesta no se hace esperar: “Hay una sobredemanda de compradores, debido a la falta de viviendas, y esto ha venido para quedarse durante los próximos años. Porque prácticamente no se están desarrollando suelos nuevos por parte de los promotores. Ha habido un cambio en el promotor. Antes se contaba con el banco; ahora también, sin embargo, con los fondos de inversión. Los inversores sólo participan en estos proyectos, necesarios, si tienen una certeza, algo complicado con los plazos de la administración”.

Parece que la burocracia es la piedra de toque o el talón de Aquiles, según se mire, de la construcción de nuevas viviendas. “Todo se podría solucionar aligerando los trámites tanto a nivel local como autonómico. Es el hándicap. Provoca el alza de los precios de las mismas. Este matiz hay que subrayarlo”. Estas consideraciones se remarcan especialmente en una apuesta firme por el territorio provincial: “Hay que tener en cuenta que Cádiz no es únicamente un destino sino la nueva oportunidad del sur de Europa. Confiamos plenamente en Cádiz. Acarreará que mucha gente se quiera venir a vivir a la provincia. El que viene, si tiene recursos económicos, crea riqueza. Tenemos que aprovechar las sinergias para darles pie. La capitalidad gastronómica puede ser otro factor determinante”. Villagrán pone otros puntos sobre las íes: “Hay que incidir en la poca importancia que le da el sector turístico a la venta de la vivienda. Si un visitante viene cinco veces a la zona, al final acaba comprando una vivienda. Está estudiado. Un turista es un potencial cada vez está más asentado. Esto hace que deje recursos en la localidad. Trae amigos y conocidos. El turismo no es sólo hostelería y hoteleros. No vemos que esta realidad se comente y se contemple en ningún foro. Es como si no existiéramos. Cuando somos un principal foco turístico”.

¿Cómo ve Alberto Villagrán la ciudad de Jerez de la Frontera: qué expectativas puede desarrollar o desarrolla hoy día? “Preveo que va a seguir creciendo. Hay que seguir apostando por la calidad. El casco histórico ha concitado cierta polémica con el asunto de los apartamentos turísticos. Hay que analizar cómo compatibilizar esto con los ciudadanos. Los apartamentos han de concentrarse en edificios, y no por separado, que no estén aislados. Aunque a los que ya tienen licencia, no se les debe quitar, naturalmente. Esto está haciendo que el casco histórico mejore. Que quite viviendas es una mentalidad de escasez. Recalco de nuevo la importancia del turismo. Creo que Jerez vivirá del sector turístico”.