Palmarés de la 79 edición del Festival de Cine de Venecia

Este es el palmarés completo del jurado, presidido por Julianne Moore.

SECCIÓN OFICIAL

- León de Oro: All the Beauty and the Bloodshed, de Laura Poitras.

- León de Plata Gran Premio del Jurado: Saint Omer, de Alice Diop.

-León de Plata a la mejor dirección: Luca Guadagnino por Bones and All.

- Premio Especial del Jurado: No Bears, de Jafar Panahi.

- Premio al mejor guión: Martin McDonagh por The Banshees of Inisherin.

- Copa Volpi a la mejor actriz: Cate Blanchett por TÁR.

- Copa Volpi al mejor actor: Colin Farrell por The Banshees of Inisherin.

- Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprete emergente: Taylor Russell, por Bones and All.

- León de Oro a la carrera: Catherine Deneuve.

SECCIÓN HORIZONTES

- Mejor filme: World War III de Houman Seyedi.

- Mejor dirección: Tizza Covi y Rainer Frimmel por Vera.

- Premio Especial del Jurado: Bread and Salt, de Damian Kocur.

- Mejor interpretación femenina: Vera Gemma por Vera.

- Mejor interpretación masculina: Mohsen Tanabandeh por World War III.

- Mejor guión: Blanquita, de Fernando Guzzoni.

- Mejor cortometraje: Snow in Septembre, de Lkhagvadulam Purev-Ochir.

OTROS PREMIOS

- Premio Luigi di Laurentiis a la mejor ópera prima: Saint Omer, de Alice Diop.

- Premio la mejor documental sobre cine: Fragments of Paradise, de KD Davison.

- Premio a la mejor película restaurada: Branded to Kill, de Seijun Suzuki.

- Gran Premio del Jurado para la mejor obra de realidad virtual: From the Main Square de Pedro Harres.

- Premio especial del Jurado Venecia Immersivo: Eggscape de German Heller.

- Premio a la mejor experiencia en realidad virtual: The man Who Couldn’t Leave, de Shinging Chen.

- Premio del público Armani Beauty: Nezouh, de Soudade Kaadan.