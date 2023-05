'La vida de Brian' se topa con la censura 45 años después: eliminan una escena de su adaptación teatral para "no ofender"

Casi medio siglo después de su estreno, La vida de Brian se ha topado con la censura. La adaptación teatral de la obra maestra de los Monty Python, que se estrenará en 2024, eliminará una de sus secuencias más recordadas para "no ofender".

El diario británico The Telegraph informa de que ha sido John Cleese, guionista e intérprete del filme y responsable de la nueva adaptación, el que ha tomado la decisión tras la oposición de los propios actores de la obra a interpretar una escena que "podría ofender a la gente": "Nos encanta, pero hoy en día no se pueden hacer esas cosas", declararon los actores, según recoge The Telegraph.

El montaje escénico prescindirá así del momento en que Stan (Eric Idle) explica a sus compañeros del Frente Popular de Judea que quiere ser mujer y pide a sus compañeros, entre los que está el propio John Cleese (Reg), que le llamen Loretta. Stan/Loretta va un paso más allá y manifiesta su deseo de tener hijos, pariéndolos.

El personaje de Cleese (Reg) responde entonces que no puede parir ("no me oprimas", se defiende Loretta) porque, al no tener matriz, no puede gestar: "¿Dónde vas a gestar el feto, lo vas a meter en un baúl?".

El diario londinense apunta que Cleese, durante un monólogo, se dirigió al público sobre esta polémica: "Nunca ha habido una queja en más de 40 años, que yo sepa, y ahora no podemos hacerlo porque ofenderá a la gente. ¿Qué hacemos con eso", se preguntó.