Sushi en casa: cómo preparar temaki de pollo al curry y aguacate

Si te apasiona el sushi pero te apetece una versión diferente, este temaki de pollo al curry y aguacate te va a sorprender. La receta mantiene la esencia japonesa —arroz aliñado, alga nori y huevas de tobiko—, pero con un relleno cálido y especiado que aporta un sabor inesperado. Es perfecta para preparar en casa, sin necesidad de utensilios profesionales, y conquistar tanto a los fans del sushi clásico como a quienes buscan nuevas fusiones gastronómicas.

Ingredientes

175 g de arroz Tilda sushi

20 ml de vinagre de arroz

8 g de azúcar

4 g de sal

190 ml de agua

2 hojas de alga nori

1 aguacate

160 g de solomillitos de pollo

15 g de pasta de curry

1 cucharadita de yogur natural

10 g de aceite de oliva

4 cucharadas de huevas de tobiko

Elaboración