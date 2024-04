Argentina: "Este disco me lo ha pedido la gente"

A Argentina (Huelva, 1984) le pasó lo que todos soñamos que nos pase en La Habana, esto es, mezclarse con su gente, imbuirse de su música y descubrir de paso la sutil ligazón de lo andaluz y lo caribeño en un ejercicio musical de ida y vuelta. Esa serie de felices encuentros quedó plasmada en 2019 en un vídeo en el que la cantaora se une espontáneamente a un grupo de son cubano que actuaba en un céntrico restaurante habanero. Inmediatamente, su interpretación de Idilio se hizo viral. "Me acribillaban a mensajes: grábala, grábala", confiesa divertida a este diario, "pero claro, llegó el Covid y hubo que parar". Solo en Youtube el vídeo acumula casi diez millones de visualizaciones, un éxito demasiado evidente como para pasarlo por alto. Pandemia mediante, la cantaora decide dedicar a los géneros cubanos su séptimo álbum de estudio: "Me dije que debía aprender y me puse a estudiar en profundidad, inicialmente buscando voces de mujer que se ajustaran a mi tesitura, San Google siempre me ayuda", bromea.

El resultado de esa inmersión musical es Mi Idilio con La Habana, un disco en el que la cantaora se entrega al son, la salsa y el bolero, cuya gestación ha acumulado un conjunto de dichosas casualidades que han acabado por trazar un nuevo rumbo dentro de su carrera. "Por ejemplo, cuando estaba buscando músicos para este disco me invitaron a cantar con el maestro Elíades Ochoa en Huelva, y su banda aquella noche fue Son de Cuba & Compañía, un grupo de músicos cubanos que viven en Sevilla. Dije que ese ritmazo era lo que quería [...] Ellos me han enseñado algunos de los temas que han acabado en el disco, como el bolero Qué te pedí, de La Lupe, que es tremendo, como tremenda es La Lupe", explica sin dejar de marcar el compás del son en la mesa. El álbum estará disponible en todas las plataformas este viernes 19 de abril.

En esa búsqueda de repertorio se ha topado con nombres míticos de la música caribeña, con una marcada inclinación por los salseros. Ha acabado por grabar De mí enamórate, de Tito Nieves, o Que alguien me diga, del puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, lo que da buena idea del carácter eminentemente rítmico del álbum. Otro nombre capital ha sido el del cantante cubano Pancho Céspedes, quien le propuso grabar juntos su gran éxito Dónde está la vida, uno de los cuatro adelantos que Argentina ha ido lanzando esporádicamente desde 2020.

"Enrique Morente me dijo que no dejara de grabar discos. Para cada proyecto siempre he tenido un concepto claro"

Pero de entre todos hay un nombre sobre el que "se cierran un montón de círculos", el de la cantante del Grupo Evolución, Indira Sánchez, quien le acompañó en esa interpretación viral de Idilio en la Habana. Tras cuatro largos años de espera, pudieron volver a juntar sus voces sobre el escenario de sendos templos de la música habanera, el José Martí y el Gran Anfiteatro de La Habana Vieja, así como en el estudio de grabación, donde registraron apropiadamente ese dúo: "Ella lloraba de emoción, agradecida, pero yo siempre le dije que ese éxito era de las dos", comenta con sencillez Argentina, que recalca la bondad natural del habanero: "Allí hemos hecho amigos que son ya familia".

Así concluyen tres años de intenso trabajo que le han llevado por estudios de La Habana, Huelva, Sevilla, Jerez y Valencia, donde se ha unido a Plena 79 Salsa Orchestra, el único grupo español de salsa nominado a los Grammy Latinos. Sobre el ingente esfuerzo logístico y económico de esta autoproducción Argentina reflexiona: "Enrique Morente me dijo que no dejara de grabar discos, y yo siempre lo he tenido muy claro. Para grabar bien hace falta dinero y tiempo. Una constante en mis grabaciones ha sido hacerlas tranquila y teniendo claro el concepto [...] Para recoger hay que sembrar".

"Este es el siglo de las mujeres. En otros tiempos se nos grabó poco. Hoy tenemos que divulgar nuestro don”

En ese sentido entiende la escasa producción discográfica de sus compañeros de generación en el flamenco: "Grabar es una inversión fuerte, necesitamos que alguien promocione y mueva ese producto después. Queremos que el gran público se fije en el flamenco, pero necesitamos llegar con algo atractivo". Al hilo de ese razonamiento justifica la incursión de los cantaores en otros estilos musicales: "Es una necesidad, pero mis espectáculos siempre tienen una primera parte de flamenco tradicional, y el público extranjero lo agradece, les abre una puerta a una música que no conocen, pero que sienten". No duda que el cante es una excelente escuela: "Este arte es tan difícil de conocer y sobre todo de expresar, que luego te resulta fácil acercarse a otros estilos".

Por supuesto, en este álbum pueden escucharse también palos flamencos; Guajira Marchenera –convenientemente remozada con compás sonero– y unos fandangos de Huelva que glosan la hermandad de La Habana con la ciudad choquera. Aparentemente su aventura salsera no trastoca su condición de figura del cante. Con todos sus galones intactos llega al Teatro Maestranza el 1 de octubre dentro de la programación de la Bienal de Flamenco. Allí interpretará un concierto exclusivo para el ciclo sevillano, Sonoridad M, un exhaustivo repaso por el cante de mujer desde 1842 hasta la actualidad. "Es un recorrido desde los patios de vecinos hasta los grandes escenarios" explica, "con la dificultad de que en los primeros años hay muy poco cante de mujer grabado". Sin embargo, añade enérgicamente "eso ha cambiado. Este es el siglo de la mujer. Tenemos que difundir nuestro don. Aunque haya pocas mujeres grabadas, yo exprimiré lo que hay".

Después, una agenda de conciertos que cumplir a casi dos años vista, con el sueño de interpretar completo su disco en La Habana, la ciudad que lo cambió todo, y en la que siente que "me han dado la bendición". Ahora sabe responder sobre el misterioso embrujo de la capital cubana: "Es la música, es su gente".