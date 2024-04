¿Quién es Emile Corsi, el artista decimonónico que ves en redes y que no existe?

El desarrollo de internet y las redes sociales han permitido el acceso casi universal a la información y al arte. A golpe de clic se puede disfrutar de información y de obras artísticas creadas en diferentes épocas y de cualquier parte del mundo, aunque ahora, con la llegada de la IA generativa, los límites entre lo que es real y lo creado artificialmente parecen haberse difuminado. Es el caso de Emile Corsi y sus pinturas, un artista del siglo XIX que nunca existió.

El caso Corsi

En redes sociales como Twitter (X) hay multitud de cuentas que se dedican por completo a compartir obras de arte o que lo hacen de vez en cuando. Algunas de estas cuentas, como @ArtorOtherThing cuentan con miles de seguidores, han comenzado a compartir recientemente obras de un artista que hasta ahora era desconocido, pese a supuestamente haber vivido en el siglo XIX.

"Persephone" by Emile Corsi, 1875 pic.twitter.com/hwauRyw6ja — Art or Other Things (@ArtorOtherThing) April 11, 2024

A primera vista las pinturas de Emile Corsi recuerdan a las obras de artistas prerrafaelitas. Aunque realmente los detalles no concuerdan y las fechas asociadas a estos cuadros datan de varias décadas más tarde que el momento fundacional de este grupo. Sin embargo, cuando se busca algo más sobre Corsi (datos biográficos, una lista de sus obras, con quién se relacionó en vida), los motores de búsqueda devuelven poco más que las cuentas que han compartido sus cuadros y algunas alertas de usuarios de redes, en las que se avisa de que realmente se busca a un fantasma digital.

Como señala, Thanvi en un artículo publicado a través de Medium, el origen de Emile puede remontarse no a las galerías decimonónicas, sino a la red social Tumblr. Concretamente al blog 'Shuttered Gallery', en cuya descripción ya se avisa sobre aquello que a estas alturas ya se sabe (aunque se trata de un detalle que las cuentas que comparten las obras omiten): "El arte de Emile Corsi, un artista que nunca existió en realidad".

En los posts de este blog se pueden gran cantidad de pinturas, de las cuales un pequeño número ya ha llegado a otras redes, es el caso de 'Bast', 'Lady Macbeth', 'The eye of Horus' o 'Water Ritual'. Y en todas las publicaciones también son visibles los avisos de que se trata de una obra generada mediante inteligencia artificial y que se trata de un "artista ficticio", algo que no ocurre cuando terceras cuentas usan las obras de Corsi a cambio de me gustas, reposts y dinero (muchas de las cuentas que comparten los cuadros están suscritas a la versión premium de X, por ejemplo).

El blog se remonta a enero de 2024, cuando se publicó la obra 'Lunar Blessing', aunque este artista ficticio del siglo XIX no ha saltado a la fama hasta unos meses más tarde. No se conoce realmente quién está detrás de Corsi y del blog Shuttered Gallery, ni cuál es el objetivo real de la persona o personas que controlan los hilos de este artista que no existe.

El problema de la IA y el artista inexistente

Sin embargo, una vez revelado (a medias) el origen de Corsi, surgen otras cuestiones. Cuando se leen los comentarios en los post que contienen obras generadas por IA y atribuidas a Corsi se pueden leer dos tipos de comentarios: aquellos que saben que no es una pintura hecha por el hombre (ni siquiera es una pintura a nivel técnico) y las personas que creen que sí que ha sido creada por la mano humana.

La falta de desglose y de contexto sobre quién es el autor y cómo están creadas estas obras puede suponer un grave problema. Esta ocultación, deliberada o no, de datos por parte de cuentas que tienen una gran cantidad de seguidores o que se dedican a compartir a artistas que sí existieron, pueden hacer que se conviertan en caballos de Troya de la desinformación en el ámbito del arte y en muchos otros. Tampoco ayuda la continua mejora de estas herramientas y el escaso control legislativo que sigue habiendo al respecto.

Todo ello sin contar con otras problemáticas asociadas al uso de inteligencias artificiales generativas, como la procedencia de las imágenes se han usado para alimentar esa IA y si cuentan con el permiso de sus autores.