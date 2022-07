Música para las noches de estío

¿Para que sirve un festival de jazz? Fundamentalmente para llevar la música de jazz en directo allí donde a lo largo del año no la hay. También cumple otras funciones, sobre todo en verano, como es presentar una oferta de ocio cultural de calidad a los acalorados ciudadanos y aburridos veraneantes que habitan las noches de nuestros pueblos y ciudades.

Los festivales de verano en Andalucía no son macro festivales como los celebrados por estas fechas en el País Vasco, en su mayoría no consisten en un atracón de jazz en pocos días, ni provocan peregrinaciones anuales de aficionados incondicionales en romería, en general son conciertos bien dosificados, desarrollados durante los fines de semana o espaciados a lo largo de los meses de julio y agosto, y, como digo, aportan una oferta de ocio de calidad a la ciudadanía a la vez que apoyan a músicas y músicos no comerciales. Hacen que las noches de verano sean más de verano.

Entre los conciertos que se desarrollan a lo largo de los meses de verano está Jazz en el CAAC, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, que empezó esta semana y durará hasta el 30 de agosto, todos los martes por la noche a las 22:00. Organizados por Assejazz, como todos los años, cuenta con una programación excelente que hace que músicos de la escena local muestren sus nuevos proyectos musicales en alternancia con bandas desconocidas en la ciudad. Podremos escuchar a Natalia Rociero, Guillermo McGill, Julián Argüelles, Pedro Cortejosa, Daahoud Salim. C-U Quintet, Focusyear Band, Enrique Oliver, Kanan-Fumero–Arnedo y Alex Conde.

Otro ciclo de jazz que se desarrolla semanalmente es Jazz en la Plaza, entre el 23 de junio y el 28 de julio, cada jueves en la Plaza de las Culturas del Centro Cultural CajaGranada comenzando a las 22:00. En junio ya han tocado Enrique Oliver & Daniel Torres Quintet y Jaco Abel & Amós Lora, en julio lo harán Focusyear Band 22 el Jueves 7, Spiral Trío el 14, Daahoud Salim Quintet el 21 y Juanjo Corbalán Cuarteto el 28 de julio. La programación corre a cargo de la asociación Ool-Ya-Koo.

En la misma onda, se celebra en Alhaurín de la Torre (Málaga), El Portón Jazz, que este año celebra su 25 aniversario y como siempre ofrece una programación sobresaliente. Conciertos de Alain Pérez & La Orquesta (8 de julio), Chicuelo & Marco Mezquida (15 de julio), Aaron Goldberg Trío con Michael Mayo (22 de julio), y Hermeto Pascoal & Grupo (29 de julio). Todos serán a las diez de la noche en el auditorio al aire libre de El Portón.

El Festival JazzCádiz celebra su XV Edición, que tendrá lugar del 15 al 24 de julio. 15 y 17 conciertos en las azoteas de los hoteles Las Cortes y Parador Atlántico, respectivamente, y del 20 al 24 conciertos en el Baluarte de la Candelaria. Alicia Tamariz, Juan Sainz & Malick Mbengue Julián Sánchez, Antonio Serrano, Lucía Fumero, Lucía Martínez y Salvador Sobral cerrará el festival.

En Vejer de la Frontera (Cádiz), se celebra el VI Festival Internacional Jazz Vejer, del 7 al 9 de julio. Este año comenzará con conciertos en azoteas, terrazas y jardines de distintos restaurantes y hoteles, que de esta forma se suman al festival y se retomarán los escenarios habituales del festival, el Teatro Municipal San Francisco y el Parque Municipal de Los Remedios. Jueves 7, Antónimo presenta su álbum, La Psicodelia de la Virgen del Patrocinio, sonido minimalista, blues fusionado con la música andaluza, nuevo andalucismo cultural. Viernes 8, Yumi Ito, cantante, pianista y compositora, lleva su trabajo Stardust Crystals. Mrs. Purple Dj, Old School Funky Family, Patáx plays The Beatles. El sábado 8, el guitarrista austriaco Wolfgang Muthspiel junto a Jorge Rossy y Larry Grenadier, el pianista cubano Alfredo Rodríguez junto a al baterista Michael Olivera y el bajista Yarel Hernández.

Entre el 14 y el 29 de Julio se celebra la IV edición del Festival de Jazz de La Rambla (Córdoba). Conciertos los fines de semana a cargo del Cuarteto de Adriana Calvo, PISHQA, Philipp van Endert Guitar Ensemble, Irene Reig Trio, Alba Careta Group, Rita Payés & Pol Batlle y muchos más además de talleres y clases magistrales para músicos y aficionados.

Entre el 19 y el 24 de julio de 2022 tendrá lugar la 35 edición de Jazz en la Costa, en Almuñécar, Granada. Uno de los encuentros internacionales de jazz más veteranos de Europa. Los conciertos tendrán lugar a las 22:00 en el Parque El Majuelo. La programación de este año vuelve a ser impresionante y variada, de martes a domingo: día 19 de julio Makaya McCraven, el 20 Mulato Astatke, 21 Daymé Arocena, 22 Kenny Garrett, 23 Michel Portal y el 24 de julio José James. Además, tendrá lugar la programación adicional Trasnoches de jazz y actividades paralelas.

29 y 30 de julio, viernes y sábado, en varios espacios públicos del pueblo granadino de Galera, una nueva edición de Jazz en el desierto. En un entorno como el Geoparque de Granada –hay quienes lo ven duro y semidesértico y para muchos otros es un entorno mágico–, un festival único en el que este año participan Charito Jazz Emssemble, Kanan-Fumero–Arnedo, Yahlé, Sergio Albacete y José María Pedraza y el quinteto de Pedro Cortejosa.

VI edición del Festival Nacional de Jazz de Priego de Córdoba Jazzándaluz, los días 12, 13 y 14 de agosto en el Parque Multiusos Niceto Alcalá-Zamora tres conciertos a cargo de Bernardo Parrilla Quintet, Guillermo McGill Quintet, y CMS Trío (Colina, Miralta, Sambeat) que cerraran el festival. Además habrá un concierto callejero de la banda de Dixieland, Choco’s Hot Seven, jams session, un taller de Interpretación en Combo durante los días 13 y 14 de agosto a cargo de Jaime Serradilla y una exposición de mail art sobre jazz. Los conciertos comienzan a las 22:30.

Hasta aquí, una muestra de lo más sobresaliente del jazz en Andalucía este verano. Hay más, vale la pena visitar internet y consultar. Para quién tenga posibilidad de pasarse por el Clarence Club de Torremolinos, Málaga, o por la sala Milwaukee, en el Puerto de Santa María, Cádiz, ambos clubes ofrecen programación de jazz en verano: conciertos y jam sessions. También Assejazz en su sede en Sevilla programará en los meses de verano.