La importancia del aftersun: este repara tu piel en dos fases

La educación solar está cada día más implantada en la población y afortunadamente no deja de evolucionar. Hay protectores solares específicos para varias partes del cuerpo (cara, labios, cuerpo, contorno de ojos, pelo, etc) y con diferentes texturas y factores de protección entre los que elegir. Sin embargo, la rutina solar típica de verano no está completa sin un producto post-sol.

Los aftersun son productos que tienen una alta concentración de principios activos para refrescar, calmar y reparar la dermis tras la exposición al sol. Lo ideal es aplicárselo después de una ducha templada, para no cambiar de golpe la temperatura corporal y no dejar pasar mucho tiempo desde que te has tomado el sol.

Debemos profundizar en el cuidado de nuestra piel en época estival, especialmente si la exponemos al sol

Además, con estos productos para después del sol también lograrás reparar el daño oxidativo, combatir la deshidratación y la inflamación, embellecer tu piel y realzar el bronceado durante más tiempo, eso sí, debe tener buenos ingredientes humectantes, que ayuden a retener la humedad y aptos para todas las pieles, incluso las más sensibles y reactivas, como puede ser el aloe vera.

SPRAY AFTERSUN BI-FASE CON ALOE

El Spray Aftersun en dos fases de Collistar es un innovador aftersun, que debe agitarse antes de usar y que combina la riqueza de un aceite con la ligereza de un fluido. Se compone de dos fases, una oleosa y otra acuosa que, al mezclarse, dan lugar a un fresco preparado que se aplica en pocos instantes y se absorbe rápidamente sin dejar ningún rastro de untuosidad.

Perfecto para quienes deseen un producto rico, pero no graso y de absorción inmediata. Combina los aceites de caléndula, macadamia y almendra dulce, nutritivos y elastizantes con una mezcla de sustancias super hidratantes, calmantes y refrescantes, entre las que destacan el aloe vera, que vuelven la piel sedosa y satinada al instante.

Puedes comprar el Spray Aftersun bifase de Collistar en El Corte Inglés por 29,50 euros.