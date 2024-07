Cecotec tira la casa por la ventana y rebaja 800€ su robot aspirador y friegasuelos top ventas

New Mall Media

¿Estás cansado de pasar tus fines de semana atrapado entre la aspiradora y la fregona, tratando de mantener tu hogar limpio? Sabemos que mantener la casa impecable es un desafío constante, especialmente con el ritmo de vida actual. Entre el trabajo, la familia y las actividades diarias, es difícil encontrar tiempo para esas tareas de limpieza que nunca parecen terminar. Pero con los robot aspiradores eso ya no es un problema.

Hemos visto en el catálogo de Cecotec un robot aspirador que lo tiene todo para convertirse en el favorito este año, se trata del Conga 12090 Twice Roller Total Station. Este dispositivo no solo te libera del tedioso trabajo de mantener tu hogar en orden, sino que también lo hace de manera mucho más eficiente y precisa de lo que podrías imaginar. Y lo mejor de todo, ahora está disponible con un increíble descuento del 53%, lo que lo convierte en una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Comprar en Cecotec por (1.499) 699€

Robot aspirador Conga 12090 Twice Roller Total Station / New Mall Media

El Conga 12090 Twice Roller Total Station es el sueño de cualquier hogar: un robot aspirador y friegasuelos que promete revolucionar la manera en que cuidas tus espacios. Con este dispositivo, olvídate de las tareas de limpieza tediosas y deja que Conga se encargue de todo con su impresionante tecnología 10 en 1.

Es un robot que no solo aspira, sino que también friega, barre y mopea, y lo hace con una precisión láser que mapea cada rincón de tu hogar. Gracias a su potencia de succión de 4000 Pa, ningún tipo de suciedad es un desafío, ni siquiera en alfombras. El cepillo multifunción y el rodillo Jalisco XL se unen para ofrecer una limpieza profunda y completa en cada pasada.

Pero la magia de la Conga 12090 no se detiene ahí. Este robot cuenta con la innovadora Estación Total, que no solo vacía el depósito de sólidos y agua sucia, sino que también recarga el depósito de agua limpia y seca el rodillo. Esto significa que tu Conga está siempre listo para enfrentar la próxima limpieza, sin que tengas que preocuparte por nada. Con la tecnología Infinity Wash, el robot puede fregar de manera autónoma durante 4 semanas, cubriendo hasta 240 m2.

Además, con la app 3.0, tienes el control total en la palma de tu mano. Configura la limpieza de cada habitación, crea zonas restringidas y guarda tus preferencias para una experiencia de limpieza a medida. Incluso puedes usar asistentes de voz para hacer todo aún más fácil.

La autonomía de 240 minutos y la capacidad de regresar a su base para recargarse y continuar desde donde dejó, aseguran que ningún rincón quede sin limpiar. Con solo cambiar la bolsa de sólidos cuatro veces al año, el mantenimiento es prácticamente nulo.

Ahora, con un descuento de 800 euros en Cecotec, es el momento perfecto para transformar tu hogar con la Conga 12090 Twice Roller Total Station. Deja que Conga lo haga todo, y tú no hagas nada.