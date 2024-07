¡Ofertón!: El robot aspirador más completo de de iRobot ahora con 550€ de descuento

New Mall Media

¿Te has encontrado alguna vez volviendo a casa después de un largo día, solo para descubrir que el suelo está cubierto de migas, polvo y pelos de mascota? El robot aspirador es la herramienta que todos necesitamos, pero muchas veces los modelos convencionales no están a la altura. Se enredan con el pelo, pasan por alto las esquinas y, seamos sinceros, vaciar el depósito es un fastidio. ¿Qué pasa con esas zonas especialmente sucias que parecen nunca quedar limpias? Es un problema que consume tiempo y energía que preferirías dedicar a otras cosas.

Hemos revisado el catálogo de Amazon y hemos encontrado la solución definitiva: el robot aspirador Roomba j7+ de iRobot. Este dispositivo revolucionario no solo te ahorra tiempo, sino que también garantiza una limpieza meticulosa y sin complicaciones. Con un descuento del 55%, no hay mejor momento para llevarlo a casa. No dejes pasar esta oportunidad única y transforma la manera en que mantienes tu hogar limpio. ¡Con el robot aspirador iRobot, la limpieza nunca fue tan fácil ni tan accesible!

Comprar en Amazon por ( 999,99 ) 499€

Robot aspirador Roomba j7+ de iRobot / New Mall Media

¿Cuántas veces has soñado con llegar a casa y encontrar todo impecable, sin haber movido un dedo? Con el robot aspirador Roomba j7+ de iRobot ese sueño es una realidad palpable. Equipado con la tecnología PrecisionVision, este ingenioso dispositivo navega por tu hogar en tiempo real, adaptándose a cada rincón y esquina con una precisión asombrosa.

Pero no se trata solo de moverse bien, el Roomba j7+ va más allá con su potente sistema de limpieza en tres fases. Con una succión 10 veces más potente que otros modelos, es capaz de arrancar la suciedad más incrustada. Sus dos cepillos de goma multisuperficie se ajustan y flexionan para adaptarse a cualquier tipo de suelo, evitando enredos molestos, incluso con el pelo de tus mascotas. Además, un cepillo específico se encarga de las esquinas y bordes, esos lugares donde el polvo tiende a acumularse.

Y si odias la tarea de vaciar el aspirador, estás de suerte. Gracias a la estación de vaciado automático Clean Base, el Roomba j7+ se vacía solo en las bolsas AllergenLock, permitiéndote olvidarte de la aspiradora durante meses. Es una solución ideal para mantener tu hogar libre de polvo y alérgenos con el mínimo esfuerzo.

¿Has salido de casa deprisa y dejado migas bajo la mesa de la cocina? No te preocupes, con la aplicación iRobot Home puedes enviar al Roomba j7+ a limpiar esa zona específica al instante. No tendrás que pensar en ello hasta que regreses y encuentres todo impecable.

Además, con la tecnología Dirt Detect, el Roomba j7+ localiza las áreas más sucias de tu hogar y les dedica una limpieza intensiva, asegurándose de que ningún rincón quede olvidado.

Si todo esto te suena como música para tus oídos, no esperes más. Aprovecha la oferta y lleva el Roomba j7+ a casa con un descuento de 550 euros. Transformar la forma en que limpias nunca ha sido tan fácil.

