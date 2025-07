Estos son los 16 entrenadores rivales de Xerez CD y Xerez DFC del Grupo 4 de Segunda RFEF

El Grupo 4 de Segunda RFEF en el que militan Xerez CD y Xerez DFC promete emociones fuertes esta próxima temporada. Equipos como el Decano, Melilla y Real Jaén, histórico del fútbol español, comparten categoría con rivales que parten con la vitola de favoritos para pelear por un ascenso directo y cuatro plazas de play-off que van a estar muy caras. La pasada campaña sólo seis equipos mantuvieron a sus entrenadores todo el curso (Torremolinos, La Unión, Antoniano, Xerez CD, Almería B y Águilas) y esta campaña 25/26 hay ocho equipos con técnico nuevo: Galiano en el Xerez CD; Pedro Morilla en el Recre; Lolo Rosano en el Antoniano; Checa en la Minera; Patiyoso en el Águilas; Iván Martínez (Yeclano); Alberto Cifuentes (Melilla); y Mikel Llorente (Estepona). Aquí, la relación de entrenadores de los rivales de Xerez CD y Xerez DFC esta próxima temporada.

Pedro Morilla (Recreativo de Huelva)

Pedro Morilla, nacido en Sevilla en 1972, pasó por el Betis Deportivo y el Recreativo Granada, donde llegó al primer equipo tras la desitutición de José Luis Oltra y posteriormente se marchó a china para ser director deportivo en el Wuham Three Towns. Tras concertirse en técnico del equipo asiático, consiguió el ascenso en 2021 y un año más tarde ganaba la Superliga china, siendo destituido en 2023 y encontrándose sin equipo desde entonces.

Pedro Morilla, técnico del Recre.

"Queremos ascender este año de categoría, que es el objetivo a corto plazo y llevarlo al fútbol profesional, donde debe de estar, como lo ha estado muchos años", afirmaba en su presentación como nuevo entrenador del Decano, por el que ha firmado una temporada prorrogable en función de objetivos. "No vengo por dinero. Vengo porque me encanta el proyecto y quiero llevar al Recreativo a donde se merece. Pedirle a la afición que esto sea un infierno para el equipo contrario", comentó en su presentación.

Lolo Rosano (Atlético Antoniano)

El entrenador isleño tiene el difícil reto de sustituir a Diego Galiano en el equipo de Lebrija, que cumple su tercera temporada consecutiva en el Grupo 4 de Segunda RFEF y que el pasado curso acabó cuarto y disputando la fase de ascenso, cayendo eliminado 'por detalles' -fallaron dos penaltis- contra el Real Avilés, que posteriormente ascendía en la segunda eliminatoria. Rosano tiene, por tanto, el listó muy alto.

Tras ocho temporadas en el Sevilla, batió récords en el juvenil de División de Honor acumulando 70 partidos sin perder y se había ganado una oportunidad en el filial sevillista, al que parecía destinado el próximo curso. Sin embargo, finalmente decidió poner fin a su etapa en la carretera de Utrera y aceptar la propuesta del Antoniano.

Pedro Díaz (Linares Deportivo)

El técnico talaverano llegó la pasada temporada al Linares tras la derrota de los jiennenses contra el Xerez CD en la última jornada de la primera vuelta. Cogió al equipo muy cerca del descenso, tuvo una gran reacción y al fnial se quedaba fuera de la lucha por el ascenso en el tramo final tras una mala racha de resultados. No obstante, la dirección del club le valoró el trabajo realizado y el entrenador capitaneará la nave de Linarejos, que parte de nuevo con objetivos ambiciosos.

Germán Crespo (UCAM Murcia)

El exentrenador del Córdoba, al que ascendió a Primera RFEF en la temporada 21/22, también llegaba avanzada la pasada temporada al UCAM en sustitución de Javi Motos. Con poco tiempo por delante y el peligro de salir de los puestos de play-off, el técnico supo enderezar la nave de La Condomina, aunque no pudo pelear por el ascenso directo pese a que el equipo acabó líder al término de la primera vuelta. Los murcianos superaron al Fabril en la primera eliminatoria de la fase de ascenso, pero cayeron en la definitiva contra el Sabadell.

Checa (Deportiva Minera)

El sevillano llegó al Xerez CD en la temporada 23/24 tras ascender al equipo de su localidad, Dos Hermanas, a Primera Andaluza. Apenas contaba con experiencia y como él mismo definía, "en Jerez me han dado un Ferrari". Con muchas luces y alguna sombra, el Deportivo se proclamaba campeón del Grupo X de Tercera RFEF de la mano del nazareno y tras muchos años por fin abandonaba esa categoría para dar el salto.

En Segunda RFEF, el XCD fue de más a menos, comenzó la temporada situándose en play-off e incluso liderando un par de jornadas el Grupo 4. Tras una mala racha a mitad de la primera vuelta, el Deportivo repuntó y acababa el primer tramo liguero con 27 puntos y en zona de fase de ascenso. Sin embargo, la segunda vuelta fue peor en número y también en sensaciones y el equipo se quedaba definitivamente sin opciones tras perder el derbi contra el Xerez DFC. Con una oferta de renovación de dos años, el de Dos Hermanas decidió no continuar y días después se comprometía con la entidad murciana, con un objetivo ambicioso.

Adrián Hernández 'Patiyoso' (Águilas)

Adrián Hernández Abenza 'Patiyoso' suple a Fran Alcoy en un Águilas que de nuevo partirá con metas altas. Nacido en Murcia el 30 de agosto de 1981, el entrenador aguileñista inició su andadura en las bases del Churra y tras subir al primer equipo y lograr dos ascensos recalaba en el Real Murcia, donde firmó un octavo puesto en el Grupo IV y se alzó con el título de campeón de la Copa Federación, tras ganar al Tudelano por penaltis en la final.

Tras su salida de la entidad pimentonera, Adrián Hernández fichó por el Yeclano, consiguiendo el título de campeón del Grupo XIII con varias jornadas de antelación y el consiguiente ascenso a Segunda RFEF. Peleó por entrar en el play-off en su segunda temporada en La Constitución, para acabar consiguiéndolo el año siguiente en la promoción tras dejar en el camino a dos históricos de Primera División como el Lleida y el Numancia. Sin embargo, esta pasada temporada no podía evitar el descenso y tras cuatro años optaba por emprender otro camino.

José Miguel Campos (La Unión Malacitano)

Caso paradigmático el de La Unión Atlético, club cuyo propietario -Daniel Pastor- se ha llevado el club a Málaga cambiándolo de sede y de nombre (ahora CD Unión Malacitano) con la aprobación de las asambleas de la Federación Murciana y Andaluza y el visto bueno de la junta directiva de la RFEF. El equipo estuvo al frente de la clasificación prácticamente toda la segunda vuelta del curso pasado y a falta de dos jornadas sólo necesitaba un punto para ascender. Los de José Miguel Campos perdieron contra Águilas y Balona y el premio fue para el Juventud Torremolinos, que no falló. El técnico del Puerto de Mazarrón renovó pese a este mazazo y días antes de afrontar un play-off de ascenso como segundo clasificado del Grupo 4, del que fue apeado a las primeras de cambio. A punto de cumplir 59 años, es el técnico de más edad del grupo. Cuenta con tres ascensos, dos de ellos a Segunda B con el Baza y el Real Murcia B.

Iván Martínez (Yeclano)

Iván Martínez Puyol (Zaragoza, 1 de marzo de 1983) llega al banquillo del Yeclano con el objetivo de devolver al club a Primera RFFE tras el inesperado descenso de esta pasada temporada. El técnico, ex del Ejea, aterriza en La Constitución como primera experiencia en los banquillos lejos de su Aragón natal. Formado en el Real Zaragoza, tanto en categorías inferiores como en el filial, incluso llegó a dirigir al primer equipo maño durante ocho jornadas en Segunda División, de forma interina.

En su presentación mostró sus cartas: "A mí me gusta el juego combinativo, pero no vamos a suicidarnos. Sabemos que La Constitución es un campo con dimensiones reducidas, y eso condiciona. Tenemos una filosofía clara, pero el sistema dependerá de los perfiles que incorporemos. Queremos un equipo reconocible, competitivo y con hambre. Queremos devolver al club a Primera RFEF, pero no podemos fijarnos una obsesión por el ascenso. Es un proyecto nuevo, con muchos cambios, y hay que dejar tiempo para que el grupo se adapte. Iremos jornada a jornada".

Sebas López (Lorca Deportiva)

Llegó al Lorca Deportiva el pasado mes de noviembre tras el despido de Alberto Castillo e hizo al equipo murciano campeón de Tercera, ascendiéndolo a Segunda RFEF. El mister aguileño comenzó su trayectoria en los banquillos con el CD Vera y el Sporting Aguileño, debutando en el Grupo XIII de Tercera División con el Huércal-Overa CF, tras una campaña en el Águilas FC fichó por el Atlético Pulpileño, en el que estuvo cuatro temporadas, consiguiendo el ascenso a Segunda Federación. Un año más tarde volvió al Águilas FC con el que volvió a cumplir con el objetivo del ascenso a Segunda Federación tras una espectacular campaña.

Álvaro Cejudo (Puente Genil)

El exjugador de Real Betis y Osasuna, entre otros, ha hecho historia en su primera temporada al frente del Puente Genil, club que fundó su padre y que hace las veces de segundo entrenador pontano. El técnico hizo campeón a los cordobeses ascendiéndolo a Segunda RFEF y clasificándolo para la próxima edición de la Copa del Rey. El Puente Genil sumó 71 puntos, sólo perdió cuatro encuentros, fue el máximo goleador del grupo con 63 dianas y el segundo menos goleado (24), logrando tres unidades más que el Ciudad de Lucena, que un año más se quedó por el camino.

Cisqui (CD Extremadura)

Francisco Javier Diosdado ‘Cisqui’ hizo al CD Extremadura campeón del Grupo 14 de Tercera RFEF y se ganó la continuidad en el banquillo de los de Almendralejo. Llegó al cargo en noviembre, y desde ese momento, fue pieza clave en el éxito de la temporada pasada. Bajo su liderazgo, el equipo logró el título, el ansiado ascenso de categoría y la clasificación para la Copa del Rey.

"Esta renovación no solo representa la confianza del club en su labor, sino también el reconocimiento a una figura que ha conectado profundamente con la plantilla y con nuestra afición. Cisqui es ya un emblema del fútbol almendralejense, un técnico que ha sabido transmitir ilusión, corazón y orgullo por nuestros colores", señalaba el club del Francisco de la Hera cuando anunció la renovación.

Alberto Cifuentes (UD Melilla)

Proyecto de envergadura para Alberto Cifuentes (Albacete, 1979). Tras varias temporadas en el Cádiz Mirandilla y la pasada en el Villanovense -descenso a Tercera RFEF incluido, el técnico llega a una UD Melilla que busca la estabilidad tras fracasar en el intento de dar el salto de categoría desde el Grupo 5. Cifuentes cuenta con una amplia experiencia en el mundo del fútbol, fue portero en clubes de Primera y Segunda División como RCD Mallorca, Rayo Vallecano, Real Murcia o Cádiz. Precisamente con los gaditanos colgaría las botas en 2020, pasando a formar parte del cuerpo técnico del primer equipo gaditano. Las siguientes tres temporadas se hizo cargo del filial cadista en Segunda Federación, antes de firmar el pasado año con el Villanovense, con quien a pesar de un gran final de temporada no puedo evitar el descenso del conjunto serón.

Alberto Lasarte (Almería B)

Vinculado a la UD Almería desde la temporada 18/19, el técnico linarense ha pasado por el cadete y el juvenil (al que ascendió a División de Honor) almeriense antes de hacerse cargo del filial hace dos temporadas, al que ascendió a Segunda RFEF en el play-off y la pasada estuvo a punto de clasificarlo para la fase de ascenso. De hecho, los albirrojos ocuparon durante casi todo el curso puestos de play-off, quedando fuera en el tramo final ocupando la sexta plaza. Hombre de la casa, afrontará su tercera campaña en en segundo equipo almeriense.

Mikel Llorente (Estepona)

El entrenador vasco llega al Estepona para liderar el proyecto de la temporada 2025/2026. Comenzó su carrera en el Hondarribia, donde dirigió durante 14 temporadas y posteriormente dio el salto internacional para ser ayudante de Guillermo Abascal en el F.C. Chiasso, en la 2ª División de Suiza. Tras su paso por Suiza, Llorente se incorporó a la Real Sociedad, donde estuvo seis temporadas: cuatro al frente del equipo juvenil y dos dirigiendo a la Real Sociedad C en 2ª RFEF, además de ejercer como entrenador en la UEFA Youth League, compitiendo al máximo nivel europeo en categoría sub-19. En la última temporada, Mikel Llorente entrenó al Real Unión de Irún en Primera Federación, aunque fue destituido en la decimoquinta jornada con el equipo en puestos de descenso. Llega en sustitución de Carlos Cura, técnico que en sus pocos meses en las filas esteponeras clasificó al equipo para el play-off de ascenso, perdiendo en la final contra el Cacereño.

Juanfran Funes (Atlético Malagueño)

Juanfran Funes (25 de junio de 1983) es el técnico que más temporadas lleva en un mismo banquillo, el del filial del Málaga CF. El de Loja vivirá su sexta temporada en la entidad de Martiricos y será su primera experiencia en Segunda RFEF tras lograr el ascenso directo la pasada campaña haciendo campeón del Grupo 9 al filial malaguista. Los malagueños ganaron 26 de los 34 partidos de liga y sólo cedieron tres derrotas. "No es normal estar tantos años en un equipo. Mi etapa más longeva fue en Loja, que estuve ocho años en dos etapas. Las cosas nos han ido bien y nos ha permitido disfrutarlo por mucho más tiempo", comentaba hace unas fechas a Málaga Hoy, diario del Grupo Joly.

Manolo Herrero (Real Jaén)

Manolo Herrero (Andújar, 1970) regresó al Real Jaén el pasado mes de diciembre tras la destitución de Roberto Peragón. El protagonista del histórico ascenso del club lagarto a Segunda División A en 2013 dejaba la dirección deportiva del Melilla y regresaba a su casa para el más difícil todavía, intentar un ascenso que a la entidad jiennense se le había escapado en las últimas temporadas, en las que partía siepre con la vitola de favorito. Renovado el pasado mes de abril, el Real Jaén ascendía a Segunda RFEF tras superar en el play-off al Huétor-Tajar y al Torre del Mar y al Atlético Central, representante del Grupo 10 de Tercera, en una final en la que ganaba tanto en la ida en Sevilla como en la vuelta en La Victoria.