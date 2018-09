Adrián Gallardo y Sanluqueño, sin acuerdo

La llegada de Adrián Gallardo al Xerez DFC sigue complicada. El delantero de San Fernando y su club, el Atlético Sanluqueño, aún no han cerrado un acuerdo para rescindir el contrato y la entidad xerecista continúa a la espera de la decisión definitva.

El Sanluqueño tiene clara su postura y no parece que vaya a cambiar de opinión, una postura que no es del agrado del atacante, que esperaba otra respuesta. En estos momentos, el acuerdo parece algo lejano y debe seguir esperando. El club no le ofrece lo que él pretendía.

El futbolista quiere salir del plantel entrenado por Rafa Carrillo, que ha reforzado su ataque en las últimas semanas, pero al Sanluqueño, con fichas libres, no le importa seguir manteniéndole en su nónima, ya que le considera un futbolista válido y el plazo para realizar nuevos fichajes en Segunda B está cerrado hasta el próximo mes de enero.

Ante esta situación, a la entidad azulina sólo le resta esperar que Gallardo y Sanluqueño cierren su acuerdo para poder firmarle. El jugador ya conoce la propuesta de XDFC y ahora debe tomar una decisión en los próximos días para no demorar la operación.