"El reto que tenemos por delante es complicado pero alcanzable"

Juan Luis Aguilocho, nuevo entrenador del Jerez Industrial en sustitución de Paco Cala, se puso este jueves manos a la obra para preparar el partido que este domingo enfrenta a su equipo con el CD El Torno en la localidad pedánea. Aguilocho coge al Jerez Industrial en la séptima plaza y a cinco puntos de la cuarta, habla de un reto bonito y difícil y quiere aplicar la máxima de ir partido a partido.

–Juan Luis, llega a un club con un objetivo claro de jugar el 'play-off' de ascenso.

–Tenemos un reto complicado pero alcanzable. A ver si podemos cumplir el objetivo de entrar entre los cuatro primeros. No es lo mismo estar a cinco o seis puntos de meterte en una liguilla que estar a cinco o seis de salvarte porque en la parte baja los equipos lógicamente suman más lentamente y por arriba los tres o cuatro difícilmente pinchan. Pero, hay que ser optimista y pensar que es alcanzable.

–¿Qué pretende transmitir a los jugadores?

–La idea es que no vamos a mirar la clasificación, es lo que quiero inculcar al vestuario. Solamente debemos mirar el próximo partido y el de este domingo es importante porque hay que afrontarlo con garantías para sacarlo adelante, sumar tres y cuando acabe pensar en el siguiente.

"Hacer cuentas te resta energía y no pones el foco en lo importante, que es el partido del domingo”

–En ese aspecto, ¿va a tener que actuar un poco como psicólogo para que al vestuario no le afecte la presión?

–Creo que eso es fundamental. La mente en todo en la vida juega un papel decisivo. En el fútbol hoy en día hay un nivel importante, no te encuentras equipos con nivel bajo, hay mucha igualdad y para competir y dar realmente lo que llevas dentro la mente tiene que estar muy bien puesta. Intentaremos trabajar también en esa faceta.

–¿Le ha dado tiempo de mirar un poco el calendario que os queda?

–Sí, che estado mirando. Un poco de todo. Equipos de la parte baja, de la media y también enfrentamientos directos. Tenemos que recibir al Balón y al Trebujena en casa e ir a Villamartín y a casa del Bazán.

–Viendo los resultados del equipo, ha sido capaz de ganar en casa del Balón y del Trebujena y al Villamartín y Ubrique en La Juventud. Da un poco la idea de que el equipo ha fallado contra los más asequibles.

"Tenemos una plantilla con buenos jugadores pero quizá algo descompensada en algunos puestos”

–Personalmente y por mi experiencia, para mí todos los partidos son muy complicados, pero si me dan a elegir, preferiría enfrentarme siempre a los de arriba, porque son equipos que tienen un modelo de juego definido y entre comillas sabes por dónde les puedes meter mano. En cambio cuando te enfrentas a rivales más desordenados o que se están jugando la vida resulta más complicado prepararlo.

–Que Chiclana, Balón y Trebujena hayan pegado un tirón y ahora sólo esté relativamente cerca la cuarta plaza ¿lo hace más complicado?

–Bueno, qué duda cabe. Si tuviéramos a cinco al cuarto, como lo tenemos, y al primero a siete estaría todo más comprimido y tendrías la posibilidad de acercarte bastante si tú sumas de tres en tres y uno de los de arriba pinchan. Pero, tenemos que mirar partido a partido, mirarnos sólo a nosotros y ganar partidos porque si no las cuentas no salen. Realmente no me gusta hacer cuentas, es mi manera de pensar y es lo que quiero transmitir a los jugadores, porque creo que te resta energía para poner el foco donde realmente importa, que es el domingo, tres puntos, no hay más.

–Y para empezar, El Torno.

–Es un campo complicado, esta categoría ya sabemos que tenemos que preparar los partidos hilando muy fino. Igual que en La Juventud tienes que plantear los partidos de una forma, allí hay que adaptarse a las condiciones del campo, que es de reducidas dimensiones, con predominio del juego directo... hay que ser un poco camaleónico y adaptarte a lo que prevemos que nos vamos a encontrar aunque ya sabemos que el fútbol es imprevisible.

–¿Ha analizado ya a la plantilla?

–A varios jugadores los he tenido en años anteriores y ahora me dedicaré a observar más profundamente. Casi al cien por cien los conozco, a cuatro o cinco porque los he tenido, y a los demás de haberlos visto en algunos partidos. Cuando estás dentro es cuando tienes un conocimiento más certero de lo que hay. A priori, tenemos una plantilla con buenos jugadores para la categoría pero quizá puede estar un poco descompensada en algunas demarcaciones. Y a nivel de cohesión de grupo, lo iremos viendo conforme empiece a trabajar con ellos.

"Para competir y dar todo lo que llevas dentro, la mente es muy importante, lo vamos a trabajar”

–¿Alguna posición en concreto?

–Prefiero ser cauto en ese tema y valorar con más conocimiento. Desde fuera es complicado. Tenemos mimbres para empezar a trabajar. Confío al cien por cien en lo que tenemos, quiero que todos los que conforman la plantilla estén vivos para cualquier momento que se necesite. La idea es esa.

–Permítame que le pregunte por un jugador en concreto. Morlán ha cumplido una sanción de 22 partidos. ¿Cuenta con él?

–He hablado con la directiva no sólo de él sino de todos los jugadores. De Morlán me han comentado que lleva entrenando unos meses, que ha estado asistiendo a los entrenamientos aun estando sancionado y en estas primeras sesiones lo iremos viendo igual que al resto, tanto a nivel físico como emocional, y si creemos que es lo mejor para el equipo se contará con él.

–¿El mensaje que hay que lanzar a la afición, es optimista?

–Por supuesto, quiero lanzar un mensaje optimista a la afición porque lo creo alcanzable y además estoy muy ilusionado con estar en un club como el Jerez Industrial.