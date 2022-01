Ajustadísima victoria del Balonmano Jerez frente al San Fernando (25-24)

El BM 'Tasquita de Aladro' Jerez logró este fin de semana un triunfo tan ajustado como importante por 25-24 frente al Habitalia San Fernando en el pabellón Antonio Vega 'Vegita' en el pimer encuentro de la segunda vuela (jornada octava).

El choque se presentaba como un envite trampa para un conjunto jerezano que recibía a un rival muy joven, que no tenía nada que perder y sí mucho que ganar. Así, desde el inicio del partido una mala defensa local y malas decisiones en ataque provocaron que los isleños cogieran ventajas en el marcador de hasta tres goles, diferencia que no se veía ampliada por la gran aportación de la porteria jerezana defendida por Alberto Pucela de forma espléndida. Con el resultado de 13-14 se llegó al descanso.

El paso por los vestuarios no cambió la dinámica del primer tiempo en el inicio del segundo acto. Otra vez mala defensa jerezana y malas decisiones en ataque hacían que la remontada pareciera difícil de lograr. A ello se unió una más que dudable actuación arbitral, que con una serie de exclusiones por dos minutos seguidos dejaba a los locales en inferioridad de hasta dos jugadores durante gran parte de la segunda mitad.

A falta de siete minutos para el final y con dos goles abajo en el tanteador llegó la decisión que cambió el partido. En ese instante, se produjo el cambio en la portería jerezana, no por una mala actuación de Alberto Pucela si no para buscar un revulsivo. Entró en la pista un renqueante Miguel Vicente, cuya participación no estaba prevista por los problemas físicos que arrastra en su mano derecha.

El cambio fue mano de santo para el equipo, ya que se echó el cerrojo a la portería, recibiendo solamente dos goles y acumulando un total de ocho paradas, que permitió al BM 'Tasquita de Aladro' Jerez remontar en el último minuto y colocarse un gol arriba. Los instantes finales fueron de auténtica locura, con pérdidas de los dos equipos, que propiciaran que no se moviera el marcador y el combinado local consiguiera una sufrida victoria por 25-24.

En general, mal partido de un equipo jerezano que está teniendo muy mala suerte con las lesiones y en el que la mayoría de sus jugadores no pueden estar al cien por diversos problemas físicos. Destacar el debut de Aramburu y la recuperación goleadora de Carlos Peka.