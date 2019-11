El Antoniano podría recibir al Betis en Chapín en la Copa del Rey

El partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey entre el Atlético Antoniano y el Real Betis, previsto para el próximo 18 de diciembre, puede tener como escenario Chapín. Así lo asegura el presidente del club sevillano, Juan Antonio Romero. Al máximo dirigente le gustaría que el encuentro se dispute en el Municipal de Lebrija, "pero estamos pendientes de que la Federación Española nos dé el visto bueno. Si no lo obtenemos, Jerez y Chapín es nuestra primera opción", aunque avanzó que hay otros campos como El Palmar de Sanlúcar y el Antonio Barbadillo de Arcos con opciones: "Una vez que tengamos el informe de la Federación, decidiremos en la reunión de este lunes".

Y es que el Municipal de Lebrija no reúne algunas de las condiciones que solicita la RFEF: "Por el estado del césped no hay problema. Se arregló hace poco y está en buenas condiciones. El problema viene porque no cumplimos con una serie de requisitos como tener una sala antidopaje, cabinas para los medios de comunicación, una zona mixta y la luz artificial es insuficiente para la retransmisión por televisión".

Por todos estos motivos, Romero señala que "a nosotros, con la mano en el corazón, nos gustaría jugar en nuestro estadio. Si la Federación nos dice que no se puede jugar aquí, creemos que Chapín es la mejor opción, porque es un campo de Primera División y que reúne todas las condiciones. Está El Palmar y el Barbadillo, pero como Chapín no hay otro".

El presidente del Antoniano resalta que "por simpatía, nos hubiera gustado un rival como el Athletic Club, porque nos identificamos mucho con esa forma de trabajar que tiene con la cantera. Nosotros también intentamos trabajar así. Pero está claro que con el Betis nos ha tocado la lotería. Por cercanía, Sevilla o Betis eran los equipos que queríamos". Romero confiesa que es bético "de nacimiento" y señala que "va a ser el único partido que quiero que pierda. Algunos amigos me han preguntado que tendré el corazón dividido y yo les he dicho que de eso nada".

El Antoniano aún no ha solicitado el uso de Chapín al Ayuntamiento de Jerez, que hará en breve "porque creo que hay que pedirlo con un mes de antelación. Vamos a hacerlo ya independientemente de si al final jugamos o no allí. Creemos que Chapín es la opción ideal porque está a 20 minutos de Lebrija y se pueden desplazar tantos nuestros aficionados como los muchos del Betis que hay en las poblaciones cercanas o incluso desde Sevilla".

El club sevillano, recién ascendido a Tercera, marcha en la cuarta plaza con 30 puntos, aunque su presidente admite que "nuestro objetivo sigue siendo mantenernos en la categoría, lo de jugar la fase de ascenso a Segunda B es un sueño". Con los jerezanos Kevin, Fernando Rosado (segundo entrenador) y Miguel Ángel Ortega (preparador físico), eliminó en la ronda previa al Porcuna y el pasado fin de semana venció en Liga en casa del Betis Deportivo.