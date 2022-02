"Me he imaginado ganando el título, qué mejor escenario que Jerez"

La Supercopa de España de fútbol sala se disputa se disputa este fin de semana en Jerez con el Palacio de Deportes de Chapín como escenario de las semifinales el sábado entre el Barcelona-Inter Movistar y Palma Futsal-ElPozo Murcia, quedando para el domingo la final masculina y la femenina que medirá al Burela con el Atlético Futsi Navalcarnero.

Y si hay un equipo que actúa como local en esta Supercopa es el Palma Futsal que entrena el jerezano Antonio Vadillo, que confiesa haber soñado despierto con el título en la primera participación del equipo mallorquín en esta competición. Ante los suyos, su familia y amigos de la infancia, el ocho veces internacional con España asegura que "qué mejor escenario que en Jerez para levantar un título después de llevar varias temporadas llamando a la puerta. Ojalá".

"Llegamos en el mejor momento de la temporada y con todos disponibles, va a ser muy bonito jugar en casa aunque lo voy a disfrutar poco porque debo estar centrado en lo mío"

Tras un inicio de competición complicado por las lesiones, Palma Futsal acomete la Supercopa "en el mejor momento de la pretemporada. Hemos pasado una primera vuelta algo irregular a nivel de resultados porque hemos tenido muchas adversidades con las lesiones. Hemos bajado el presupuesto, hemos recortado plantilla y normalmente suele pasar que alguno se lesiona, pero este año han sido cuatro o cinco jugadores durante casi toda la primera vuelta y con una plantilla más reducida lo hemos notado, de ahí la irregularidad en el inicio. Es una lástima porque hicimos una pretemporada muy buena, en la primera jornada le ganamos al Barça, pero luego comenzaron las lesiones y no hemos podido contar con toda la plantilla hasta hace poco. Ahora, hemos jugado cuatro partidos en diez días y ganamos todos menos el empate en casa del Pozo", apunta el jerezano, que tiene a su equipo sexto clasificado.

En Supercopa por derecho propio

El Palma Futsal participa en esta Supercopa de España como segundo clasificado de la pasada liga regular. Los mallorquines acabaron empatados a puntos con ElPozo, que acabó primero por mejor diferencia de goles. Esta temporada, es el único equipo que puede presumir de haber derrotado al Barcelona y no ha perdido ni con Inter Movistar ni con ElPozo Murcia, los otros tres participantes de la competición que se disputa en Jerez. "Les ganamos ya más veces que perdemos y cuando perdemos son en partidos muy igualados. Cuando te enfrentas con ellos en eliminatorias a tres partidos es cierto que es más difícil porque tienen plantillas muy amplias y es más complicado". A un partido "se iguala mucho más. De hecho, normalmente los equipos normales o pequeños como nosotros, en comparación con estos clubes, tenemos nuestras opciones en estas competiciones cortas precisamente porque a un partido está todo muy equilibrado. Es la primera vez que participamos en la Supercopa y al final estamos en un cartel donde de los cinco o seis equipos mejores del mundo hay tres, sobre todo el Barça, que está por encima de todos".

El Barça, por plantilla y presupuesto, es el gran favorito, pero Inter tiene un buen equipo y a un partido le va a dar guerra"

El Barça, el gran favorito

Vadillo lo tiene clarísimo: el Barça es el gran favorito "sin lugar a dudas, por plantilla y presupuesto. Quizá sea el mejor equipo del mundo actualmente. Ha hecho una primera vuelta espectacular, sólo perdieron en la primera jornada contra nosotros pero también es cierto que casi todos venían del Mundial y sólo habían estado una semana trabajando. Han ganado todos los partidos de Copa, de Champions, de Liga hasta que esta semana han vuelto a perder con nosotros. En Copa del Rey sólo cayeron en los penaltis contra el Betis".

El técnico jerezano también analiza qué le está pasando al Inter Movistar, que comparece como actual campeón de la Copa del Rey pero que esta temporada no está entre los ocho primeros; y ElPozo, su rival el sábado en semifinales. Con respecto al primero, apunta que "ha tenido pocos cambios con respecto al año pasado pero ha perdido a Pito, que era su principal figura, que está entre los dos o tres mejores jugadores del mundo y que se fue al Barça. Lo están notando porque es un equipo con muy buenos jugadores pero (le falta) esa fígura de 'crack', de echarse el equipo a la espalda en los momentos difíciles y aguantar la presión de un club como es Inter acostumbrado a ganar pues le está costando más". Pero incide: "A un solo partido, le va a dar guerra al Barça, son partidos diferentes en los que las dinámicas no cuentan y tienen buen equipo".

"De los últimos años, es el mejor Pozo, Taynan y Gadeia lo han ganado todo"

Y con respecto al Pozo, apunta lo siguiente: "Detrás del Barça, el que mejor plantilla tiene con diferencia. Ya empezaron la temporada pasada con Juanjo en la portería, que volvió tras su paso por el Barcelona, y este año ha fichado a dos 'cracks' como son Taynan y Gadeia, dos jugadores que lo han ganado todo, acostumbrados a jugar en equipos grandes y en situaciones de este tipo. Es verdad que en Liga les falta ser un poco más regular, pero quizá de los últimos años es el mejor Pozo".

Vuelta a casa

Antonio Vadillo confiesa que volver a Jerez como entrenador 20 años después de su marcha "va a ser muy bonito. Cuando salió la noticia todos los amigos escribiéndote y volcados. Para mí es un privilegio y un honor después de más de 20 años fuera volver como entrenador al no haberlo podido hacer como jugador y en un evento de este calibre. Va a ser muy bonito, aunque creo que lo voy a disfrutar poco porque al final tengo que estar centrado en lo que tengo que estar. Como anécdota, la noticia me la dio el club estando en la pista en un entrenamiento y me entraron hasta escalofríos porque no me lo esperaba, me sorprendió. Para mí va a ser una experiencia preciosa".

¿Qué significaría ganar un título en tu tierra? "Es un sueño, si lo he soñado ha sido despierto, lo he imaginado y ojalá. Estamos convencidos de que nuestra final es el sábado, tenemos que pensar en el partido de ElPozo y ya está, sabemos de lo difícil que va a ser, tendremos que hacer muy buen partido para tener opciones y en eso estamos focalizados. Ojalá tengamos esa pizca de suerte que nos ha faltado otras veces o me ha faltado otras veces porque no son normales las temporadas que estamos haciendo y estamos muriendo en la orilla. Pero yo en ese sentido, tardo poco en lamerme las heridas y volver otra vez. Al principio te jode bastante, pero luego te das cuenta de dónde venimos y dónde estamos ahora, peleando de tú a tú y mirando a los ojos a estos transatlánticos y no hay otra que seguir, hay que seguir llamando a la puerta para que se abra".

"Llevamos varios años muriendo en la orilla, peleando de tú a tú y hay que seguir llamando a la puerta, algún día tiene que abrirse"

"El año pasado fue descomunal -continúa-, perdimos al presidente en marzo de manera repentina, la pandemia, partidos cada tres días y quedamos segundos empatados con ElPozo y perdimos la liga regular por goles, que es una locura, quedando por encima del Barça, Inter, Valdepeñas, Levante... Fuimos al límite todo el año y perdimos las semifinales de liga con el Barça; el año anterior con el Barça en los penaltis y el anterior con el Inter con un gol a falta de muy poco... Estamos ahí. Todos trabajamos para eso, pero qué mejor escenario que en Jerez", comenta.

Y además, llevando a gala el ser jerezano: "Orgullosísimo de haber crecido en Jerez y sé que mis amigos se sienten orgullosos también. He tenido la suerte de ser profesional de mi deporte y los amigos se alegran y eso a mí me pone contento, ya somos mayorcitos, me presentan a los hijos aunque nos vemos muy de vez en cuando. Pero hemos crecido juntos y al final es lo que queda y cuando voy por allí pues imagínate. Tener ese apoyo este fin de semana en la grada de mi familia y amigos va a ser emocionante".