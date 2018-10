El Arcos, de nuevo contra el líder

De líder a líder. El Arcos, después de derrocar al Algeciras de la primera plaza la pasada jornada, visita hoy al nuevo líder, el Córdoba B, en un horario (11:30) que obligará a la expedición arcense a madrugar de lo lindo. Sea como fuere, el objetivo del cuadro serrano no es otro que repetir, regresar con los tres puntos y así mantenerse entre los cuatro primeros del grupo.

Pepe Bermúdez, entrenador del Arcos, asume la dificultad del envite "contra otro líder: la semana pasada nos tocó el Algeciras y ahora el Córdoba B. Espero un partido difícil, complicado porque vemos la dinámica que traen: no han perdido todavía, es un equipo de gente joven, con ganas, con ilusión de llegar a jugar en el primer equipo. Nosotros venimos trabajando igual que siempre para intentar traernos los tres puntos".

El técnico del Barbadillo explica que el horario del partido "nos va a afectar porque hay gente que se tiene que levantar a las cuatro, cuatro y media de la mañana para viajar. Quieras o no, el descanso no es el mismo que el que ellos van a tener, por ejemplo. A nosotros nos toca madrugar, nos toca levantarnos temprano pero es algo con lo que ya contamos e intentaremos llevarlo lo mejor posible, que los jugadores descansen en el bus, que duerman un par de horitas por lo menos y llegar lo mejor posible al partido".

En cualquier caso, el objetivo del Arcos es repetir lo realizado ante el Algeciras: "Está claro que si seguimos jugando así tenemos opciones de ganar, pero cada partido es un mundo y el de Córdoba no va a tener nada que ver con el partido de Algeciras por el campo, porque el Algeciras no es el Córdoba... No tiene nada que ver. Nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido, igual que venimos haciendo, y vamos a ponerlo todo en el campo para traernos los tres puntos y seguir sumando de tres en tres".

En cuanto al equipo inicial, Bermúdez apunta que "yo siempre digo que cuando algo funciona, mejor no tocar o tocar lo menos posible pero sacaremos el mejor once que tengamos".

Sin Giráldez ni Manu Lebrón, todavía en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones, la novedad en la convocatoria es el regreso de Nico tras cumplir sanción y que está en la lista junto a Isi, Iván, Benítez, Molina, Bugatto, Ocaña, Sergio, Álvaro Ramírez, Álvaro González, José Antonio González, Borja, Germán, Javi, Legupín, Cuenca, Caballero y Maqui.