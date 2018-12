El Arcos rompe su racha de derrotas puntuando en Écija (0-0)

Partido tosco en el San Pablo en el que ninguno de los dos equipos presentó lo suficiente sobre el césped para llevarse unos tres puntos que ambos equipos parecían no atreverse a ir a por ellos.

El miedo fue el factor clave del choque ya que el control defensivo se impuso a las delanteras y el poco riesgo que asumieron los entrenadores lo reflejaron sus futbolistas sobre el campo.

La primera mitad fue más de tanteo y no sería hasta el ecuador de la segunda parte cuando los equipos se estiraron algo más y se pudo ver alguna contra rápida ya que durante la primera parte las pocas internadas se veían por las bandas que acababan en centros laterales sin mayor peligro.

A ninguno de los dos equipos les vale este empate aunque al Arcos, algo mejor situado en la tabla pero con tan sólo tres puntos más que el Écija, le sirve para acomodarse algo más y romper su mala racha.

Tras el partido, Pepe Bermúdez, entrenador del Arcos, valoró el empate "después de la racha que traíamos, tres derrotas seguidas y un poco crueles, las de casa por lo menos, por los minutos en los que se habían producido los goles que nos llevaron a la derrota, pues muy contento. Sabíamos que era un partido complicado, ellos tienen muy buen equipo, muy buenas individualidades, y pienso que lo hemos tenido muy bien controlado quitando un córner y lanzamientos desde fuera. Nosotros veníamos muy tocados, con muchas bajas y jugadores que no han entrenado en toda la semana. No es excusa pero sí me voy muy contento por el trabajo y porque creo que el grupo ya se merecía por lo menos sumar, y lo hemos conseguido ante un muy buen equipo".

Fue un partido en el que las defensas se impusieron a los ataques: "Sabíamos que su línea de cuatro con el pivote es muy fuerte, trabajan muy bien. También nosotros hemos intentado que ellos no jugaran por dentro, que no tuvieran su día y que no recibieran fácil, que no jugaran cómodos, y lo hemos conseguido quitando acciones a balón parado y lanzamientos desde fuera del área, hemos tenido el partido controlado al igual que a nosotros nos ha costado también salvo alguna contra que hemos tenido al final porque ellos se iban arriba".

Bermúdez felicitó a sus futbolistas: "Destaco a todos, les he felicitado sobre todo por sumar y por romper esa dinámica que llevábamos de malos resultados y el lunes a trabajar para ganar el jueves al Gerena en casa".