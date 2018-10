Frenazo al Sanluqueño en el Cartagonova (3-0)

El Atlético Sanluqueño puso fin a una racha de tres partidos invicto al caer derrotado en Cartagena en un encuentro en el que el equipo local fue mejor en todos los aspectos y en el que los de Rafa Carrillo carecieron de ocasiones claras para lograr al menos un gol. Antes del descanso encajaron el primero y la sentencia llegaría en una segunda mitad en la que el Atleti prácticamente no compareció. La falta de concentración defensiva penalizó a los verdiblancos.

La primera mitad comenzó con un cuadro local muy enchufado, tratando de buscar las costuras a los de Rafa Carrillo desde el minuto uno. Y no tardó el equipo albinegro en firmar la primera aproximación al área defendida por Diego. Fue en el minuto 6 cuando un centro de Óscar Rodríguez no lo pudo conectar con éxito un Elady demasiado escorado. Los visitantes no terminaban de encontrarse demasiados cómodos sobre el rectángulo de juego, viéndose dominados por un enérgico conjunto local.

Sin embargo, poco a poco se fue sacudiendo la presión inicial aunque el control del juego era del Cartagena. Generaba situaciones de gol con cierta facilidad y así Aketxe consiguió estampar el esférico a la madera. El Atlético Sanluqueño no consiguió poner en aprietos al cancerbero local hasta el minuto 36, cuando en un lanzamiento de falta desde el borde del área, Abel Gómez acarició el primer gol del choque. El balón se fue desviado por poco.

El duelo estaba abierto y ambos contendientes se animaron a nivel ofensivo. Fue al filo del descanso cuando el Cartagena lograba inaugurar el marcador. Fue en el minuto 41 cuando Aketxe, tras un saque de esquina botado por Santi Jara, remató con la testa ante una desubicada zaga atletista, que se vio sorprendida ante la presencia del delantero cartagenero. Con victoria por la mínima lograba el Efesé llegar al intermedio. Quizá, demasiado premio.

En el segundo capítulo, nuevamente el cuadro cartagenero salió con más energía y una marcha más que su rival, al que encerró en su campo y al que creó demasiados problemas en defensa. El buen hacer bajo palos de Diego evitó que el 2-0 llegara antes, aunque finalmente acabaría llegando en el 68’. Fue una jugada muy similar a la del primer tanto: córner que bota Santi Jara y remate de Aketxe. Ahí se esfumaron las esperanzas verdiblancos.

Y es que desde ese momento las fuerzas comenzaron a fallarle a los de Rafa Carrillo, que trató de refrescar el ataque con la entrada de Güiza. Sin embargo, Joao Costa fue un espectador más, ya que la única acción ofensiva en toda la segunda mitad la protagonizó Mawi con un tiro que se marchó fuera. Ocho minutos después de la segunda diana llegaría la guinda, obra de Julio Gracia. Derrota merecida de un Sanluqueño que se vio superado en los momentos clave.