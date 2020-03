Quince atletas del Chapín en el Control federativo

Antequera también acogió el domingo el III Control de la Federación Andaluza de Atletismo en pista cubierta en categoría sub-16, última oportunidad para los atletas que buscaban la mínima para el Campeonato de España indoor de la categoría que se celebrará el próximo fin de semana en Valencia. Los resultados de los quince atletas jerezanos en liza, todos del Beiman Chapín Jerez, fueron los siguientes:

Categoría femenina:

Lucía Menacho, 6ª en 60ml (8.39); María López, 2ª (Final B) en 60ml (8.58) y 3ª (Final L) en 300ml (49.54); África Muñoz, 3ª (Final C) en 300ml (44.85); Julia García-Morales, 2ª (Final K) en 300ml (48.60) y 6ª (Final C) en 600ml (1:58.37); Ylenia Mateo, 4ª (Final L) en 300ml (51.06) 7ª (Final C) en 600ml (2:00.36); Laura Alonso, 6ª (Final B) en 600ml (2:07.09); Paula Pozo, 7ª (Final F) en 1.000ml (3:11.96); Ainhoa García, 3ª en altura (1,45); África Muñoz, 4ª en altura (1,45); Marina Cairón, 1ª en pértiga (2,70); Lucía Menacho, 3ª en triple (10,13).

Categoría masculina:

Alberto Alonso, 7º en 1.000ml (4:00.07); Manuel Villalobos, 2º en altura (1,64) y 10º en triple (10,03); Manuel Gómez, 2º en pértiga (3,40); Álvaro Hernández, 3º en pértiga (3,30).