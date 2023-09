El Ayuntamiento recuerda a Alberto Valenzuela y le dedica la II Milla Catunambú

El acto de presentación de la II Milla Catunambú se ha convertido en un sentido homenaje del Ayuntamiento al atleta Alberto Valenzuela, recientemente fallecido, en el que ha estado presente José Ángel Aparicio, delegado de Deportes. La prueba se disputa el 16 de septiembre, a partir de las 20 horas, en un circuito habilitado en la avenida Alcalde Álvaro Domecq y, a partir de esta segunda edición, será en recuerdo de Alberto Valenzuela. La presentación ha contado además con la asistencia de Joaquín Lara, director técnico de Runchip, Diego Jiménez, coordinador de la firma Catunambú en la provincia, y de Claudia Caravaca, compañera del deportista finado.

José Ángel Aparicio ha comentado la importancia de esta prueba por su modalidad abierta, ya que integra a todas las categorías, donde los más pequeños tienen un gran protagonismo, y por el recuerdo al atleta fallecido. "Esta edición de la Milla Catunambú guarda un carácter especial porque se dedica a Alberto Valenzuela, que desafortunadamente ha fallecido esta semana a los 39 años; una persona joven, un gran atleta jerezano en distintos clubes y participante activo en las carreras de nuestra ciudad", ha afirmado.

El delegado de Deportes ha explicado que las millas urbanas gozan de una gran aceptación de público y participación. El Ayuntamiento de Jerez va a realizar un esfuerzo en la organización de la prueba de modo que se pueda compaginar su celebración con el tráfico rodado de una de las vías arteriales de la ciudad. "Quiero agradecer a los organizadores y a los patrocinadores por la apuesta que hacen por el deporte de Jerez", ha añadido.

Joaquín Lara ha afirmado que sin el apoyo del Ayuntamiento y de las empresas patrocinadoras sería imposible organizar eventos como la milla de Jerez. La novedad de este año reside en la ubicación. "Hace muchos en Jerez existía una prueba mítica, era la milla nocturna y se disputaba en la avenida Alcalde Álvaro Domecq, nosotros hemos querido recuperar este sitio, este lugar porque pensamos que es espectacular porque es una avenida muy ancha", ha manifestado. Seguidamente Joaquín Lara ha anunciado que esta prueba "siempre será un homenaje para él", para Alberto Valenzuela.

Claudia Caravaca ha tenido palabras de recuerdo de la vida del deportista Alberto Valenzuela. "Él me decía que sin equipo no somos absolutamente nada para todas las metas de la vida", ha afirmado. José Ángel Aparicio ha vuelto a intervenir para decir: "Me quedo con una frase de Claudia, el sentimiento de Alberto es que juntos somos más, eso es muy importante, el Ayuntamiento está con el deporte y juntos vamos a llegar a cuotas importantes", ha afirmado.

Diego Jiménez ha expresado el compromiso de la empresa Catunambú para convertir la Milla de Jerez en un clásico. La firma repartirá merchandising entre los participantes, de manera especial entre los niños y niñas que corran la milla. "El año pasado fue tremendo porque los niños y niñas se lo pasaron muy bien, vamos a estar siempre apoyando al deporte base y colaborando con el Ayuntamiento de Jerez", ha asegurado.