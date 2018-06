Bailando con lobos en MotoGP

Reza la leyenda que un viejo jefe indio cherokee reunió a sus nietos y les dijo: "En mi interior se está librando una lucha terrible entre dos lobos. Uno de ellos representa la agresividad y el otro la compasión". De inmediato, los retoños preguntaron a su abuelo cuál de los dos lobos venció, obteniendo como respuesta una lección que jamás olvidarían: "Aquel al que le deis de comer".

Leyendo la novela de Michael Blake 'Bailando con lobos', que fue llevada al cine por Kevin Costner en 1990, encontraremos pedagógicas similitudes entre las batallas que se libraban en el lejano Oeste y las que acontecen hoy en día. Sin llegar a límites o extremos bélicos, la lucha que se vive actualmente en MotoGP bien podría definirse también como un 'baile de lobos hambrientos'. Así se desprende del nuevo pulso diabólico que han librado Lorenzo y Márquez en la pugna por el primer puesto en parrilla del Gran Premio de Cataluña, yendo finalmente a manos del mallorquín, por delante de un exhausto líder del Mundial, que sufrió otra caída (10ª del año) y salvó casi una decena, alguna de ellas de infarto.

A raíz de lo visto en las sesiones de entrenamientos de esta séptima prueba puntuable de la temporada, los futuros compañeros en Honda prometen un duelo antológico este domingo en el Circuito de Barcelona. De un lado, Jorge Lorenzo quiere continuar con su giro de 180 grados y, tras su primer triunfo con Ducati de hace dos semanas en Mugello, va buscando el segundo, al haber sumado su primera 'pole' con la montura italiana. Una 'película' bien distinta de la que protagoniza Marc Márquez pues, de comenzar el año arrasando, ha pasado a sufrir lo indecible. De hecho, tuvo que recurrir a la primera calificación, previa a la lucha por la 'pole', algo que no le ocurría desde el año 2015.

Con estos antecedentes, nadie se atreve a hacer pronósticos. Lo más curioso es que, de la noche al día, Jorge Lorenzo ha resurgido como el 'Ave Fénix' y es nuevamente candidato al triunfo, partiendo desde un primer puesto de parrilla que la marca Ducati con la que compite no lograba en este renovado trazado catalán desde el año 2008. El piloto mallorquín ha dejado en un segundo plano a su compañero de equipo, Andrea Dovizioso (ganador en 2017 en esta pista), que partirá en la tercera posición de salida, seguido de Viñales, Iannone, Petrucci, Rossi, Zarco, Rabat, Crutchlow y un desconocido Pedrosa, que el pasado año era el más rápido en Cataluña. Ver para creer. Algo pasa y no es sólo con Dani, también es asunto de Honda.

Pero la atención está centrada ahora, sin duda, en el 'dúo dinámico' formado por Lorenzo y Márquez. El primero de ellos, se mostraba exultante con la 'pole' de Montmeló, que hace la número 66 de su carrera deportiva: "Ahora viene todo de golpe. Después de una victoria y un podio con Ducati, me faltaba eso. Es para estar contento, pero no te da ningún punto. Falta la carrera, que es donde hay que dar el do de pecho. Lo importante es que finalmente hemos encajado las piezas del puzle. Me falta cada vez menos para encontrarme natural con esta moto. Va a ser complicado alcanzarlo hasta Valencia, porque es una moto que no está puesta a mi estilo, pero poco a poco está siendo más dócil y el último paso lo ha dado ese famoso supletorio en el depósito que me hace tener un ritmo más constante en la carrera y eso va a ayudar".

Lorenzo parece liberado desde que sabe que su futuro está en Honda, como compañero de un Marc Márquez que empieza a preocupar por su acumulación de caídas. En este sentido, Jorge se mostraba irónico: "Le iba a preguntar ¿seguro que no eres un gato?. Es muy flexible, está muy fuerte físicamente y no es casualidad, es algo que él entrena con el Dirt Track y es una habilidad que tiene. Su ambición y su manera de afrontar la vida es la de ir siempre al límite. También es cierto que la Honda es una moto muy baja y eso también ayuda, con una moto más alta como la Ducati le sería más difícil estas salvadas".

En definitiva, Márquez se juega mucho este domingo en el Gran Premio de Cataluña, al que llega como líder con 23 puntos de ventaja con el segundo clasificado (Rossi), siendo de 54 con el 'poleman' Lorenzo (10º), al que deberá mantener a raya. Pese a todo, Marc considera que "el podio es factible y para la victoria se tienen que alinear un poco más las cosas. Sufriendo estamos allí y lo hacemos porque hace dos carreras la Honda parecía que era una súper moto, pero esto es el Mundial y sufres unas pistas más que en otras. Quizá toque pensar un poco, pero en Mugello salí pensando y me caí, así que voy a salir arriesgando", como los lobos…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.