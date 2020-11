El Baloncesto Xerez CD ya tiene equipo femenino

El Baloncesto Xerez Club Deportivo sigue creciendo. En esta oportunidad, la entidad azulina ha presentado a su equipo sénior femenino, que estará entrenado por Adrián López Cerpa, acompañado por Tania Mariscal como preparadora física.

La plantilla actual es corta y la integran Trinidad De la Fuente Rodríguez, Marina Muñoz Cauqui, Laura Bascón Lozano, Irene Sánchez González, Dori Peláez Tercedor, Cristina Rincón Castellano, Ángela Roldán Méndez y Maribel Roldán Domínguez. De todos modos, el club espera cerrar más incorporaciones a lo largo de esta misma semana.

La apuesta por la sección femenina era una de las aspiraciones del club xerecista desde su nacimiento hace cuatro años. Ha ido fraguándose primero con un minibasket, luego con un mixto y un júnior y ahora llega el sénior, que arrancará en la Copa Andalucía. La competición provincial aún no tiene establecido el calendario de pero tiene previsto arrancar el último fin de semana de noviembre.

Antonia Beltrán, presidenta del club, ha destacado que "este equipo nace con aspiraciones de crecer de manera paulatina, como ha ocurrido con el sénior masculino, y sin poner límites. Si en esta temporada consiguiera el ascenso a Primera Nacional, allí competiría en la siguiente temporada".

Beltrán también ha subrayado ilusionada que "hasta ahora, no se ha podido crear el equipo femenino por la falta de jugadoras, ya que empiezan a abandonar el baloncesto cuando van llegando a categoría júnior y sénior. De hecho, iniciamos esta apuesta con sólo cuatro jugadoras y hasta hace muy poco no hemos podido confirmar la llegada del resto. Sabemos que será muy complicado pero va a suponer un reto lleno de satisfacciones al que no le ponemos límites".