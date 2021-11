El Baloncesto Xerez acaricia la victoria ante el Coria (67-72)

El Baloncesto Xerez CD sigue cerrando la clasificación en el Grupo D-B de la Liga EBA tras sumar su sexta derrota consecutiva, en esta ocasión ante el CB Coria en un vibrante partido que se decidió en los instantes finales a favor de los sevillanos por una renta de cinco puntos (67-72).

Los jerezanos se marcharon con una renta mínima al final del primer cuarto (16-15) y cuatro abajo al descanso (28-32), mientras que comenzaron los últimos diez minutos a dos (49-51) para terminar cediendo por cinco puntos.

La clave del partido estuvo en los puntos obtenidos por los hombres de banquillo: mientras que por el XCD sumaron 16 puntos, en el bando sevillano esta cifra fue más del doble (34).

Gabo Loaiza, entrenador del Xerez CD, resmía así el partido: "La derrota duele, pero es momento de tragar mucho veneno que todo al final se equilibra. Y es importante que jugadores como Edu, que no está bien en la primera parte, quiere asumir protagonismo en la segunda o como Jaime López, que tira tiros importantes siendo jugadores de primer año. Yo creo que hay que hacer lecturas positivas de un partido a cara o cruz, ha salido cruz pero el trabajo se está viendo y como dice Cervantes en el Don Quijote "el tiempo da dulces salidas a amargas esperas".

El técnico señalaba que no puede reprochar nada a sus jugadores porque "no han dejado de luchar, no han bajado los brazos. Con seis junior, de los que tres tienen un papel protagónico con más de 20 minutos y de los que uno es de primer año, es para estar orgullosos. Ojalá la afición jerezana se sienta identificada con este grupo de jugadores", apuntaba. De hecho, Carlos Sánchez y Mario Trillo formaron parte del quinteto titular destacando la actuación de Jaime López que logró 7 puntos con dos triples casi consecutivos que desatascaron el ataque azulino en una fase importante del partido.

Los jugadores con mejores números del partido en el cuadro xerecista fueron con sendos doble-doble, Alex García Tejón, con 16 puntos, 14 rebotes y una valoración de 22, y Santo Cabrera, con 10 puntos, 14 rebotes y una valoración de 19. Estuvieron acompañados en ataque por Anxo Iglesias que acabó con 13 puntos.