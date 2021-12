El Baloncesto Xerez cae en San Fernando ante el Cimbis y sigue último

Loaiza ha insistido en que "cuando uno se prepara para jugar un partido de estas características puedes ganar o perder, pero jugando a lo que habías preparado . No jugamos para lo que estamos preparados ni en los 30 minutos ni en los minutos finales de otros partidos".

Tras la derrota, el técnico afirmaba que era un partido para "demostrar grandeza, confianza en uno mismo, confianza en los que hacemos y no la tuvimos en ningún momento salvo en los últimos ocho minutos con tres o cuatro junior en pista. Ahí dimos un paso adelante, provocamos pérdidas, asumimos riesgos pero el partido ya estaba completamente desdibujado desde el principio".

Los jerezanos no entraron en ningún momento en un partido dominado en sus tres primeros cuartos por el Cimbis , que ya en el primer cuarto ganaba por seis. Peor aún le fueron las cosas a los de Gabo Loaiza en el segundo acto, con un parcial de 17-7 , marchándose el Cimbis 16 arriba al descanso. En el tercer cuarto, algo más igualado, la ventaja se disparó hasta los 20 puntos . Los xerecistas reaccionaron muy tarde y con un parcial de 8-16, dejaron la ventaja de los locales en +12.

El Baloncesto Xerez CD sufrió ante un rival directo como es el Cimbis la novena derrota de la temporada (62-50) y sigue cerrando la clasificación del Grupo D-B de la Liga EBA. Los jerezanos visitaban San Fernando con la intención de lograr su segunda victoria del curso y pasar el farolillo rojo a su contrincante. No fue así y los xerecistas siguen en la última plaza.

Ficha Técnica

62 Bodegón Andalucía CB Cimbis (22+17+15+8): C. Galán, 4; C. Goicoechea, 15; A. Benítez, 14; A Cañas-Baliña, 6; C. Varela, 1; R. Rosario, -; P. Ortega, 12; P. Prieto, -; S. Cañero, -; V. López, 2; S. Diouf, 7; A. Expósito, 1.

50 Xerez CD Baloncesto (16+7+11+16): Edu Quijada, 2; Jaime López, 3; Alex García Tejón, 12; Mario Trillo, 4; Anxo Iglesias, 19; Carlos Sánchez, 3; Martin Krypçy, 4; J.M. Lara, -; Eloy Herrera, -; Adrián Riesgo, -; Robbe Janssens, 3; Pedro Gómez.

Árbitros: Juan Jesús Betanzos y Gabriel Ángel Merlo. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la décima jornada disputado en el Polideportivo Almirante Laulhé de San Fernando.