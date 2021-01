El Barbate anuncia su retirada de la competición

El Barbate CF ha anunciado a través de su cuenta en una red social que se retira del Subgrupo 1 de la Primera Andaluza gaditana. El club barbateño, que ha perdido todos sus partidos, lo comunica una vez acabada la primera vuelta, por lo que el Comité de Competición, en aplicación del Artículo 118 del Reglamento General de la RFAF, 'Retirada o exclusión', tendrá que dar por buenos los resultados obtenidos hasta ahora (sin computar goles a favor ni en contra) y los puntos en litigio de los partidos pendientes de jugar en la segunda vuelta por el club retirado se otorgarán a los respectivos adversarios.

Esta circunstancia significa, en términos absolutos, que los equipos del Subgrupo 1 de la Primera Andaluza, en la que milita el Balón de Cádiz y los equipos de la zona de la Janda y al Campo de Gibraltar, sumarán al final de la temporada seis puntos más que los del Subgrupo 2, donde están Jerez Industrial, Xerez DFC B y El Torno, si bien también tendrán dos partidos más, por lo que a efectos clasificatorios para la segunda fase habrá que aplicar un coeficiente corrector.

"Desde el Barbate C.F., comunicamos que haciendo uso de "RESPONSABILIDAD" y tras decisión sopesada entre futbolistas, cuerpo técnico y directiva, el equipo senior causará baja en su categoría, primando la salud personal, familiar y laboral de sus futbolistas ante la extrema situación de pandemia, a los que queremos agradecer enormemente su implicación en la presente temporada y su amor por nuestros colores.

Adelantamos que a la finalización de la presente temporada, se abrirá el plazo de presentación de candidaturas para una nueva directiva, por lo que es de esperar que todos los amantes de este club y que están mostrando su apoyo a través de las redes, arrimen el hombro y participen en un buen proyecto de futuro".

El Ayuntamiento de Barbate pide la suspensión de la categoría

Además, el Ayuntamiento de Barbate, conjuntamente con el club, ha realizado un escrito a la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía y a la Real Federación Andaluza de Fútbol en el que solicita la suspensión de la competición.

En el escrito, firmado por el alcalde barbateño Miguel Francisco Molina Chamorro, se señala que "no se entiende que por la presión hospitalaria generada por esta 3ª ola se aplacen intervenciones quirúrgicas y no se suspenda la competición, a pesar del miedo que tienen los jugadores al contagio".

En otro pasaje del comunicado, el alcalde de Barbate apunta que "estamos alarmados ante los riesgos que implica esta actividad deportiva, de tantos equipos sin control de asintomáticos, dejando recaer la Federación Española toda la responsabilidad sobre jugadores y técnicos [...] ¿Hasta dónde se puede poner en peligro la salud de una persona, de su familia, de un equipo, de un municipio y obligar a competir a sus jugadores?".

De esta manera, concluye: "Rogamos que se proceda a la suspensión de la temporada correspondiente a la categoría de la Primera Andaluza sénior que se debería jugar en los municipios de la provincia de Cádiz, por encontrarse todos en una situación sanitaria alarmante".

Esta solicitud no es baladí, ya que si la competición se suspendiera en las actuales circunstancias, no habría ni ascensos ni descensos al no haberse completado el 50% de los partidos previstos esta temporada. De esta forma, el Barbate salvaría la categoría. De no ser así, y al comunicar su retirada de la competición, si ésta termina, descendería a Segunda Andaluza, con el castigo de no poder optar al ascenso la próxima temporada.