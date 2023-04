La Brasil sub-20 del madridista Endrick jugará un amistoso en Jerez

El Mundial sub-20 de fútbol se disputa el próximo mes de mayo en Indonesia y varias selecciones van a aprovechar el clima benigno y las magníficas instalaciones que tiene Jerez para preparar un campeonato del que saldrán las nuevas perlas del fútbol mundial.

Una de las mejores selecciones del mundo, la de Brasil, aterrizará en Jerez en un par de semanas para concentrarse en el Hotel Barceló Montecastillo. La 'verde amarela' disputará tres partidos amistosos de preparación y desde el Ayuntamiento de Jerez se está trabajando en ese sentido para que Chapín pueda acoger un par de encuentros.

La Confederación Brasileña de Fútbol ha citado para esta concentración al madridista Endrick, fichado por el club que preside Florentino Pérez hace unos meses y que hasta 2024 no se incorporará al club blanco. Sería la primera vez que el brasileño pisase suelo español y a Jerez la cabría dicho honor, si bien su presencia no está confirmada. Según se apunta en el diario AS, el Palmeiras, club al que pertenece Endrick, se negaría a ceder al atacante.

Convocados anunciados! ✅🤩Nesta sexta (31), o treinador Ramon Menezes anunciou os atletas que integrarão a Seleção Brasileira Sub-20.Serão três amistosos entre os dias 15 e 27 de abril, na Espanha. Os adversários serão República Dominicana, Iraque e Uzbequistão ou Senegal. pic.twitter.com/EmWlHweyTU — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 31, 2023

De hecho, el Palmeiras ya lo dejó sin Sudamericano sub-20 argumentando que tenía que afrontar partidos muy importantes en su liga y en esta ocasión podría repetirse la historia con la emergente estrella brasileña de 16 años, uno de los futbolistas llamados a dominar durante los próximos años.

En principio, el Área de Deportes del Ayuntamiento de Jerez trabaja en la posibilidad de que Chapín acoja dos encuentros amistosos internacionales. El primero sería el 19 de abril en el que se enfrentarían las selecciones sub-20 de Irak y República Dominicana; y el día 25 el Brasil-Irak. La 'Canarinha' también tiene previsto disputar dos encuentros más, uno contra los dominicanos y otro ante Uzbequistán o Senegal.