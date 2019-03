Un Burela muy solvente en Guadalcacín (0-3)

El Guadalcacín FSF hizo un buen partido, sobre todo en defensa, pero eso no le bastó ante un Pescados Rubén Burela que acreditó su condición de líder en el Pabellón Municipal. El equipo gallego demostró que sabe lo que quiere y que va directo al por el campeonato, mientras las guadalcacileña acreditaron otra semana más un gran nivel de entrega y compromiso pero sin que lleguen los resultados.

En el arranque, ambos equipos se tantean y ninguno se arriesga a ir arriba. Las gallegas no se fían de las guadalcacileñas, que plantan cara. Las jerezanas defienden con solvencia, tratando de sorprender a la contra. Las gallegas siguen presionando arriba para no dejar jugar al Guada, y en un tiro libre directo ensayado Luci aprovecha y abre el marcador (0-1). Las chicas de Andrés Sánchez no bajan los brazos y siguen con su juego, cerrando bien en defensa y saliendo a la contra, poniendo en apuros a la portera visitante que resuelve bien. Las gallegas, en un saque de meta, hilvanan una buena jugada de equipo que finaliza Peque subiendo el 0-2 al marcador, resultado con el que acaba la primera parte.

Ambos equipos inician la segunda mitad como la primera, con llegadas pero sin peligro hasta que en un robo de balón en defensa, las gallegas y a la contra de nuevo culminada por Peque suben el 0-3 al marcador. Las guadalcacileñas no se vienen abajo y siguen buscando acortar distancias, creando peligro que las gallegas se sacuden muy bien. El Burela sale varias veces a la contra pero sin problemas para la portería local, llegándose al final del partido.