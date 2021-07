El CTM Jerez renuncia a una plaza en la Superdivisión femenina por falta de apoyo económico

El CTM Jerez se ha visto obligado a renunciar a una plaza en la Superdivisión Femenina, la máxima categoría del tenis de mesa nacional, que le ha ofrecido la Federación Española. El motivo, el recurrente en esta ciudad, la falta de un patrocinador que dé el impulso necesario para afrontar una temporada en la elite del panorama nacional.

Así lo ha comunicado el club jerezano: "La Federación Española nos concedía una plaza en la máxima categoría nacional del tenis de mesa femenino. Veíamos colmados nuestra lucha, expectativas y sueños de tener un equipo en la máxima categoría nacional y llevar el nombre de Jerez y el de la provincia de Cádiz lo más lejos posible".

Sin embargo, el gozo en un pozo: "Poco duraron las alegrías, ya que el patrocinador oficial del club, la Fundación Belcón, nos ha comunicado su decisión de no renovar el patrocinio con el club, complicando mucho la situación".

El club lamenta no haber obtenido respuesta del Ayuntamiento, que recibió hace unos días al equipo y lo felicitó por su gran temporada

Sebastian Guerrero, presidente del CTM Jerez, ha intensificado durante los últimos días las gestiones y ha llamado a varias puertas... Todas cerradas. Ni el Ayuntamiento, ni Diputación de Cádiz ni entidades privadas, según explica el club en su nota de prensa: "La directiva se ha visto obligada a renunciar a la plaza ante la negativa de entidades privadas y, todavía más doloroso si cabe, a la no respuesta de las entidades públicas, entre ellas el Ayuntamiento de Jerez; que después del recibimiento por parte de la alcaldesa en el consistorio municipal tras los buenos resultados de los últimos campeonatos de España, ahora no ha trasladado ninguna propuesta al club jerezano en tiempo y forma. No nos queda otra que seguir trabajando para que algún día Jerez pueda presumir de tener un equipo en la máxima categoría".

El CTM Jerez explica que la decisión ha sido "dolorosa, pero sopesada, ya que un paso en falso en la planificación en un club humilde y con poca ayuda como el nuestro supondría dar varios pasos hacia atrás”.

Por lo tanto, el equipo jerezano volverá a competir en la División de Plata nacional femenina con la intención de volver a intentar el ascenso de categoría y el deseo de poder recabar para ello los apoyos necesarios de instituciones y patrocinadores.