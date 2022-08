El premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla, para 'As time goes by' y Borja Fayos

El hipódromo natural de la playa de Las Piletas ha acogido la segunda jornada del segundo ciclo de carreras de caballos de Sanlúcar, de nuevo con una gran cantidad de público que no ha querido perderse uno de los espectáculos del verano en la provincia.

El Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el más importante de la jornada con 4.200 euros para el ganador, ha cerrado el segundo día de este ciclo con el sol poniéndose en Doñana. Borja Fayos se ha impuesto en una disputada carrera con 'As time goes by', seguido de 'Percy Green' con la monta de Raúl Ramos y en tercera posición ha acabado 'Bravo' con Vaclav Janacek.

La primera prueba, Premio Instalaciones Hípicas el Molino, con sólo tres caballos en liza y una distancia de 1.800 metros y 6.800 euros en premios, fue para 'Harrison Point' -que corría por primera vez sobre esta distancia- y la monta de Raúl Ramos, que obtenía la octava victoria entre los dos ciclos.

La segunda carrera del día, reservada a amazonas y gentlemen, ha sido el Premio Toyota Nimauto, prueba de 1.400 metros con cuatro ejemplares. 'Dimax', con Sara Giavarini, logró el triunfo en una prueba en la que el caballo fue de menos a más superando a 'Costa Esmeralda' -en su última carrera- y a 'Sansevero'.

Por último, la tercera prueba, Premio Fundación Cajasol, ha reunido a nueve caballos para una distancia de 1.600 euros y 4.000 euros para el ganador. Vaclav Janacek se impuso en esta carrera con 'Fiji Gold' en un mano a mano espectacular con 'Gormaz' con Jaime Gelabert a la fusta.

Clasificaciones

Premio Instalaciones Hípicas el Molino

'Harrison Point' - Raúl Ramos 'Mazeltof - Diego Sarabia 'Drover' - Jaime Gelabert

Premio Toyota Nimauto

'Dimax' - Sara Giavarini 'Costa Esmeralda' - Claudia Tena 'Sansevero' - Diego Sarabia

Premio Fundación Cajasol

'Fiji Gold' - Vaclav Janacek 'Gormaz' - Jaime Gelabert 'Dabespir' - Nicholas Sack

Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla

'As time goes by' - Borja Fayos 'Percy Green' - Raúl Ramos 'Bravo' - Vaclav Janacek

La temporada de carreras de caballos en Sanlúcar concluye este jueves con el Gran Premio Ciudad de Sanlúcar como prueba más importante del ciclo, cita que reparte 13.600 euros en premios.