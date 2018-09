Cala "No podemos fallarle al club"

El Jerez Industrial inicia la temporada este domingo recibiendo en el campo de La Juventud al Ubrique. El equipo blanquiazul parte un año más con el objetivo de lograr el salto de categoría en una Primera Andaluza en la que muchos son los aspirantes pero sólo uno obtendrá el premio del ascenso. El lebrijano Paco Cala sigue al frente de una nave que intentará llevar a buen puerto. De la pasada campaña sólo se mantienen ocho jugadores y hay muchas caras nuevas que el míster intenta acoplar a sus métodos. Cala vaticina una categoría igual o incluso más difícil que la pasada, y apunta a que hay que aprender de los errores que se cometieron el curso pasado e intentar llegar al tramo final con fuerza, ya que considera que tiene plantilla suficiente para entrar entre los cuatro primeros.

De momento, el técnico está contento con la plantilla que se ha elaborado y con el trabajo desarrollado durante la pretemporada: "Se ha hecho un buen trabajo. Tenemos muchas caras nuevas y hemos ido acoplando a los jugadores un poco a las ideas de juego, la manera de competir y el dibujo. Nos ha costado mucho hacer la plantilla, tocamos a muchos futbolistas y muchos querían venir porque se sentían atraídos por el proyecto y por el nombre del club, pero económicamente no podemos competir con algunos clubes. Podríamos tener más gente pero estamos contentos con la plantilla que se ha hecho y vamos a confiar también en los chavales de la cantera, que han hecho una gran pretemporada".

El Chiclana está fortísimo y el Bazán se ha reforzado, la Liga es más dura, este año nos va a costar el doble"La idea es la misma: presionar tras pérdida, robar, salir rápidos... lo importante es que se está asimilando bien"A los jugadores les digo que tienen calidad para jugar en División de Honor y que tienen que salir de este pozo"

Con estos mimbres, Cala asegura que hay plantilla para estar entre los cuatro primeros y será entonces cuando haya que hacer algún esfuerzo para reforzar al equipo: "Ahora mismo hay una liga y al final, otra. Y sabemos que al final tenemos que estar entre los cuatro primeros, pero hay que ir poco a poco y tenemos el ejemplo del año pasado. La Roteña estaba en descenso en las primeras jornadas y el Bazán con una gran ventaja y líder indiscutible, y al final quien subió fue la Roteña. Tenemos que aprender de lo del año pasado, empezando por mí. Perdimos a algunos futbolistas y en el momento clave, en casa del Bazán cuando nos expulsaron a Alejandro, tuvimos que darle la responsabilidad a chavales que estaban en Segunda Andaluza juvenil. Por eso tenemos que estar entre los cuatro primeros, da igual en qué puesto, y durante la Liga habrá momentos que estaremos mejor y otros peor pero cuando llegue la recta final es cuando hay que dar el apretón final y será entonces cuando veremos si es necesario buscar más futbolistas. Ahora mismo, tenemos plantilla para estar entre los cuatro primeros y cuando llegue la recta final, si tenemos que hacer un sobre esfuerzo pues se hará".

El entrenador industrialista ve una Liga "más fuerte" que la pasada temporada. No está la Roteña, pero "el Chiclana ha apostado fortísimo; el Trebujena tiene la historia de estos años atrás; el Bazán tiene prácticamente el mismo equipo que el año pasado y además reforzado; luego habrá alguna sorpresa como siempre; más nosotros. Entre seis o siete equipos estará la cosa pero este año va a costar el doble", dice.

El Industrial no tendrá a todos sus jugadores disponibles hasta la jornada 13, cuando se incorporará Dani Castro después de cumplir los 12 partidos que tiene de sanción. En la quinta recuperará a Manolo y en la séptima, a Álex Rodríguez. El técnico dice que son "tres pilares fundamentales que serán refuerzos de lujo", pero hasta entonces "vamos a ir dándole valor a todos los compañeros que van a jugar ahora. Hasta ese momento, estos chicos que a lo mejor iban a tener menos minutos van a tenerlos, así que vamos a ir haciéndolos porque están trabajando muy bien", comenta sobre jugadores como Maqueira, Montero, Salvi y Álex, futbolistas que dan el salto del filial y del juvenil.

El técnico cree que los nuevos han hecho buena mezcla con los que ya estaban: "Hemos querido limpiar bien, que sea un vestuario limpio, que nos llevemos todos bien, que los veteranos ayuden de verdad a los más jóvenes, hay gente que viene de fuera con un hambre importante. Eso lo estamos consiguiendo, que todos compitan al cien por cien. La idea era tener quince futbolistas con experiencia ya en la categoría y luego estos chavales que nos van a echar una mano durante el año. Ahora sólo queda que la pelota entre", argumenta.

En los partidos de la pretemporada, el equipo ha ido pasando de un 4-4-2 a un 3-5-2. El entrenador lebrijano lo explica: "Conociendo nuestro campo y viendo cómo se encerraban los rivales el año pasado, hemos trabajado estos dos sistemas, pero la idea es la misma: presionar tras pérdida, robar, salir rápido a la contra, la disciplina y el orden... Todo eso es lo mismo. El sistema variará en función de las necesidades e incluso durante un mismo partido jugaremos con un dibujo y pasaremos a otro según nos convenga. Lo importante es que los jugadores se han adaptado bien a ambos y lo tenemos bien trabajado".

Durante la pretemporada también han destacado jugadores como Salvi y Álex, sin olvidar a Maqueira y Montero. El míster pide paciencia con los más jóvenes. "Lo importante es darles tranquilidad porque así sacan lo que tienen dentro. Les pido que sean ellos mismos y les digo que no tienen nada que perder y que se empapen y aprovechen los minutos que tengan, que no se fijen si son o no titulares; si juegan un día 20 minutos, pues buenos son. Ahora mismo, la diferencia entre ellos y otros compañeros es la experiencia y eso se gana aprovechando los minutos que vayan acumulando y algunos días tendrán que ir con el filial".

Pero el Jerez Industrial parte con el objetivo del ascenso, meta que se propone año tras año y no consigue. Paco Cala pretende la mínima presión para sus jugadores: "No la notamos. No podemos decir que nos hemos gastado un pastón y aquí no podemos fallar. No. En lo que no se puede fallar es el trabajo, en la competitividad, en lo que el entrenador exija. No podemos fallarle al club y a la historia que tiene. Sabemos que es nuestro objetivo y los jugadores saben perfectamente a lo que vienen. Yo les comento que tienen calidad para jugar en División de Honor, están preparados perfectamente y tienen que salir de este pozo no por el Industrial, que también, sino por ellos mismos".