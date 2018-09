Camacho, ya en casa tras pasar la noche en el hospital

Buenas noticias para José Manuel Camacho. Ya está en casa. El guardameta del Xerez DFC tuvo que pasar la noche en el hospital tras su fuerte encontronazo con Pepelu superada la media hora de juego en el partido ante el Cabecense. En el choque con el ariete del cuadro hispalense sufrió la fractura de tres piezas dentales y recibió un fortísimo golpe en la cabeza.

Tras permanecer en observación, los médicos le dieron el alta ayer por la mañana una vez que le realizaron todo tipo de pruebas, incluido un TAC, para descartar cualquier lesión de mayor gravedad en la cabeza.

Adri, con un fuerte golpe en la rodilla y Casares pretende estar listo para el domingo

El portero ahora tendrá que esperar unos días antes de comenzar a hacer portería y en función de su evolución se irá reincorporando al trabajo de forma paulatina. De momento, es tremendamente complicado que se recupere para el partido frente a la Lebrijana.

Pepe Masegosa, técnico azulino, ha querido mostrar su apoyo a su guardameta y en sus redes sociales ha escrito: "La victoria de ayer tiene nombre propio, José Manuel Camacho. Su valentía en una acción defendiendo a nuestro equipo es digno de elogio. Nuestro Xerez Deportivo FC puede estar tranquilo con jugadores como él. Recupérate pronto 'Cama'. Te esperamos".

Por su parte, Adri Rodríguez, que también tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado al inicio de la segunda parte, tiene un fuerte golpe en la rodilla y está pendiente de ser sometido a varias pruebas que le confirmen el alcance exacto de sus molestias.

El centrocampista azulino confiesa sobre su lesión que "el golpe lo recibí en un encontronazo con Pepelu al final de la primera parte. Al principio no lo noté mucho pero tras pasar por vestuario, una vez que me paré ya lo noté. No podía ni correr, intenté aguantar como pude pero le dije al míster que no podía seguir, espero que todo se quede en eso, en un golpe".

Sobre el triunfo, el tercero consecutivo, resaltó: "Hemos entrado en una dinámica buena, hay que seguir intentando ganar todos los partidos, pero en Chapín debemos hacernos fuertes, igual que la pasada temporada. Tenemos muy trabajado el campo y hay que sacar el máximo partido de ello".

Respecto al partido ante el Cabecense, admitió que el equipo rindió "a un buen nivel. Sabíamos que el Cabecense iba a encerrarse y debíamos buscar los espacios a la espalda de los laterales y de ese modo llegó el primer gol de Adrián Gallardo. Lo complicado del partido era abrir la lata y lo hicimos pero perdonamos bastantes ocasiones".

El jugador del XDFC, de todos modos, es exigente y advierte; "He jugado varias temporadas en Tercera, todo está muy igualado y no nos podemos relajar. Poco a poco, tenemos que dar un poquito más, sobre todo en las segundas partes. La afición está disfrutando y cada vez son más las seguidores que acuden al campo".

Mientras, la plantilla regresó ayer a los entrenamientos sin tiempo para disfrutar de la tercera victoria consecutiva y pensando ya en la cita del próximo domingo en el Municipal ante la Lebrijana, a partir de las doce de la mañana. Los técnicos dividieron a los futbolistas en dos grupos. Los que más minutos disputaron se ejercitaron ene l gimnasio y el resto sobre el césped.

La mejor noticia de la mañana fue la recuperación del atacante Javi Casares, que completó la sesión y ha dejado atrás la pequeña rotura de fibras que se produjo en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Ha acortado los plazos de recuperación y su intención es la de estar a las órdenes de Pepe Masegosa de cara al compromiso del fin de semana en Lebrija.