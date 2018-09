Campeonas sufriendo

El Guadalcacín, con más sufrimiento del esperado, se adjudicó por primera vez en su historia la Copa de Andalucía de fútbol sala en una final que tenía encarrilada a falta de cuatro minutos, cuando se quedó sin su portera al ser expulsada y sin recambio en el banquillo al encontrarse Cari con la selección española. En un visto y no visto se pasó del 3-0 a un 3-2 y con Ogalla defendiendo como pudo la portería local. El Polideportivo Cádiz apretó pero finalmente las guadalcacileñas hicieron valer los goles de Desi y Trini (2) para levantar la Copa, que entregó Diego Ramos, viceconsejero de Turismo y Deporte de la Junta Andalucía junto al presidente de la Federación Andaluza, Eduardo Herrera.

El equipo de Andrés Sánchez supo aprovechar sus momentos mejor que el de Álex Romero, que en la primera parte tuvo ocasiones claras para haberse colocado por delante del marcador. Sin embargo, ahí emergió la figura de Sandra, que salvó tres mano a mano que hubieran cambiado el signo del partido. Y es que en la primera parte no se notó la diferencia de categoría entre un Primera -el Guada- y un Segunda aunque recién descendido de la máxima categoría. Los primeros minutos fueron de tanteo y excesivo respeto, sin llegadas destacadas ni por parte de las locales ni por parte de las capitalinas salvo una buena parada de Paula a disparo de la brasileña Sara, una de las caras nuevas que presenta el Guadalcacín para la presente campaña. Mediada la primera parte, el Polideportivo Cádiz gozó de dos ocasiones clarísimas para haberse adelantado. Sandra salvó un mano a mano con Ana Tinoco, que no supo muy bien qué hacer con el balón y no resolvió, saliendo a los pies la guardameta local (11'). Tan sólo un minuto después, Tere se revolvía en el área y fusilaba a Sandra, que respondía con una gran mano, estrellándose el balón en el poste derecho de la portería que defendía. Respondió el Guada acto seguido con un pase de tiralíneas de Ogalla a Trini y el remate tal como le venía de ésta, pero el balón se marchaba fuera. Se terminaba de abrir el partido y de nuevo Sandra tenía que intervenir sacando con el cuerpo otro remate clarísimo de Tere. A cinco minutos del final se rompía el equilibrio con el tanto de Desi. La jugadora local recibía a quince metros de la portería y ajustó un derechazo justo al palo derecho de Paula, que no pudo hacer nada para evitar el 1-0. Entonces, el Guada se vino arriba mientras que las visitantes acusaban el golpe, salvando Paula a su equipo con dos acciones consecutivas en las que tuvo que emplearse a fondo a disparos de Luci y Sara.

En la segunda mitad, el Cádiz comenzó a acusar la poca rotación de banquillo y el Guada empezó a imponer su ritmo, más vivo a estas altura de pretemporada que las de Álex Romero. Lorena embocó el balón en la portería gaditana con un fenomenal zurdazo tras recibir de Desi en una falta ensayada pero los árbitros consideraron que hubo falta en el bloqueo y anularon el gol. El 2-0 terminaba por llegar a los 31 minutos con un magnífico lanzamiento de Trini que besó las mallas de la portería defendida por Paula. Y tras otra buena intervención de Sandra, el partido parecía quedar visto para sentencia con el 3-0, también obra de Trini después de interceptar un pase horizontal de María. Natalia pudo hacer acto seguido el cuarto pero su lanzamiento se estrelló en el palo y luego Paula despejaba ante Luci. Se entraba en los últimos cuatro minutos con el choque parecía que decidido, pero en fútbol sala cualquier acción puede cambiar el destino de un encuentro y eso (casi) pasó en el Municipal.

En un mal balance defensivo de las locales, Ana Tinoco se quedó sola ante Sandra, que midió muy mal su salida y se llevó por delante a la jugadora gaditana que, para colmo, tuvo muy mala fortuna al caer en mala posición, teniendo que ser evacuada al término del choque a la clínica Beiman con un collarín alrededor del cuello. Esguince cervical y de mes a mes y medio de baja. La jugada le costó la expulsión a Sandra, que se retiró en un mar de lágrimas consciente de que dejaba sin portera al equipo al estar Cari con España. Ogalla se puso bajo el arco y en la falta Bea, con un lanzamiento ajustado hacía el 3-1, dando esperanzas a las gaditanas. La capitana del Poli Cádiz se levantó su camiseta y debajo lucía otra con la palabra "Respeto", con la que se digirió a un palco de autoridades habitualmente casi vacío y que ayer estaba hasta los topes. Apenas un minuto después, el conjunto de la capital se metía de lleno en el partido haciendo el 3-2, de nuevo por medio de Bea, llevando el miedo a la parroquia local.

Le tocaba al Guada aguantar sin portera específica mientras las gaditanas jugaban de cinco para tratar de buscar superioridad y algún lanzamiento que se tradujera en el empate. Con los equipos con cinco faltas cometidas, las cautelas defensivas eran máximas aunque las de Andrés Sánchez aguantaron relativamente bien, sin pasar momentos de apuro en los últimos segundos y llevándose la Copa de Andalucía.