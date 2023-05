El Campeonato de Andalucía de Boxeo, el sábado en el Palacio de Deportes de Jerez

El Campeonato de Andalucía de Boxeo en categoría amateur se celebra este sábado 3 de junio a partir de las 19 horas en el Palacio de Deportes del Complejo Chapín, con apertura de puertas una hora antes del inicio de los combates. El Ayuntamiento de Jerez, a través del servicio de Deportes, colabora en la organización de la velada.

El presidente del Jerez Boxing Club y organizador del evento, Antonio Navarro, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento así como de las empresas que hacen posible la celebración del evento. Asimismo, ha explicado que "estamos levantando poco a poco y con mucho sacrificio el boxeo en nuestra ciudad y nos hemos traído el Campeonato de Andalucía. Acogemos once combates de eliminatorias, de semifinales y de finales del Andaluz. Hay chavales nuevos y otros veteranos y también va a participar una chica que es muy buena boxeadora. No se va a enfrentar a nadie de su categoría porque no se había presentado nadie de su peso, pero va a competir contra otra chica que viene de Barbate".

Por su parte, el delegado de Deportes y Medio Rural en funciones, Jesús Alba, ha agradecido "la labor del Jerez Boxing Club en la Zona Sur y desde hace muchos años a través de una de las personas más importantes del boxeo en Jerez como es Antonio Navarro, responsable del club y organizador de esta competición" y ha destacado que "a través de este evento y gracias al club, Jerez vuelve a reivindicarse como una ciudad en la que el boxeo también es una modalidad que está en crecimiento ya que hace décadas fue un referente en Andalucía".

Precios

El precio de la entrada es de 10 euros en entrada anticipada y de 15 euros el día del evento. Los puntos donde se pueden adquirir tales entradas para asistir al evento son el C.D. Jerez Boxing Club (Complejo Deportivo La Juventud) y Modas Infantil ‘Kukadas’.

Navarro ha confirmado la presencia de boxeadores de Córdoba, de La Línea de la Concepción, Sanlúcar, Jaén y Almería, además de los propios del club jerezano como son Somiya Haraoui, Mohamed Bouyajghal y Omar Khayati.