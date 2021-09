Chapín ya luce unas pistas de última generación

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha inaugurado las nuevas pistas de atletismo del Estadio Municipal de Chapín que han supuesto una inversión municipal de 349.000 euros. Al acto inaugural también han asistido el presidente de la Real Federación Española de Atletismo y exatleta del Puma Chapín Jerez Raúl Chapado, y representantes de los clubes de atletismo y de running de la ciudad, que han podido probado 'in situ' el nuevo tartán.

El nuevo tartán del Municipal de Chapín conforma un anillo central de 400 metros de ocho calles de atletismo, incluida la ría de obstáculos y las dos líneas de salto de longitud ubicadas en la recta de meta. En la segunda fase se contempla la pavimentación de las dos medias lunas ubicadas tras las porterías de fútbol en la denominada zona de concurso de atletismo (jabalina, salto de altura, peso y martillo), así como la renovación del pavimento del anillo exterior de las calles mediante césped artificial.

De momento, las instalaciones de Chapín no pueden albergar competiciones nacionales absolutas hasta la conclusión de la segunda fase, que se llevará a cabo próximamente, pero ya se han producido los primeros contactos para que Jerez pueda acoger un Campeonato de España en años venideros. Hay que recordar que en 2003, Chapín acogió por última vez el Nacional absoluto -el primero fue en 1990-, donde precisamente el ahora presidente de la Española se proclamó campeón de España en triple salto.

El nuevo tartán es del mismo material del que está hecho el Olímpico de Río de Janeiro, que acogió los Juegos de 2016

La firma internacional especializada Mondo ha suministrado y ha sido la encargada de la colocación del nuevo tartán, de color azul, bajo la supervisión y coordinación municipal. Las calles alternan los colores azul claro y oscuro y las zonas de transferencia de relevos son grises. Mondo también va a acondicionar los pasillos de longitud y triple anexos al anillo y la zona de la ría.

El nuevo pavimento instalado se denomina ‘Sportflex Super X 720’, es un suelo prefabricado sobre el que se han batido varios récords mundiales, está certificado por World Athletics y cumple con los requisitos de la norma UNE EN 14877. Se trata de un material idéntico al que tiene el estadio olímpico de Río de Janeiro, que acogió los Juegos de 2016 y está a la altura de los mejores. Tan sólo la pista del olímpico de Tokio, algo más dura y preparada a conciencia para que caigan los récords mundiales, es superior a la que se ha instalado en el anillo del Municipal jerezano.

Mamen Sánchez: "Para el gobierno, el deporte es esencial"

La alcaldesa de la ciudad señaló en su comparecencia ante más de un centenar de atletas de los distintos clubes de la ciudad que "para este gobierno el deporte es esencial. Para nosotros es muy importante que esté aquí con nosotros el presidente de la Federación española. Raúl no sólo sabe de deporte y de atletismo, sino que hemos aprendido mucho estas horas que hemos compartido en Jerez y de todos sus buenos consejos. Me llevo muy buenas lecciones que aplicaremos en beneficio de los jerezanos", afirmó.

Ayuntamiento y Federación ya trabajan para que Jerez pueda albergar competiciones importantes en un futuro

Sánchez recordó que "nuestro principal objetivo ha sido que los clubes, sus niños y niñas, entrenaran en las mejores instalaciones posibles porque nos venían los padres diciendo que sus hijos estaban entrenando en una pista en malas condiciones y que podía provocar lesiones. Esto ahora lo tenemos que cuidar entre todos. Han pasado 20 años hasta que esta pista se ha podido renovar y nos tiene que durar".

Por último, explicó que ahora queda "homologar el anillo y nuestro compromiso para que pronto podamos realizar la otra parte que falta, para poder optar a traer campeonatos importantes para Jerez". En este sentido, apuntó que Jerez podría albergar próximamente campeonatos de categorías de promoción y también Máster.

Raúl Chapado: "Las mejores instalaciones de atletismo de España"

El presidente de la Federación Española no escatimó elogios hacia Jerez: "Me hace una especial ilusión estar aquí. Muchos no lo sabréis, pero yo pertenecí a un club de Jerez, me retiré aquí y en este pasillo gané mi último título de campeón de España de triple salto. Para mí es muy especial".

Luego, se dirigió directamente a la alcaldesa: "Eres una mujer de palabra. Hace tres años vine a verte y me prometiste que cuando fuese posible ibas a acometer esta reforma y lo has hecho. Para mí, esta es la mejor instalación de atletismo que hay en España. No sólo por el estadio, sino porque tenéis la posibilidad aquí anexa de hacer otra pista que cuando se pueda se va a arreglar y además otra zona de lanzamientos proyectada y alrededor un montó de instalaciones deportivas. Así que gracias a ti y a todo tu equipo".

Además, también tuvo palabras para los jóvenes atletas que, sentados en el tartán, seguían atentos las enseñanzas del presidente: "Probablemente si pensáis en otros deportes como el fútbol o el baloncesto, ninguno de vuestros compañeros tienen la posibilidad de entrenar en el Bernabéu, el Wanda o el Palacio de los Deportes. Vosotros si podéis hacerlo en la mejor instalación que hay en España y estoy seguro de que os va a dar mucho impulso y que más niños querrán acompañaros. Y no olvidad que lo más importante, más que ganar medallas y batir récords, es que os divirtáis haciendo atletismo".